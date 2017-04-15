 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYeni Erenköy Belediyesi emekçileri isyan etti!

Arter: “çocukların gelişimi ve yüzlerinin gülmesi için sanata ve spora destek vermeye devam edeceğiz.”

»
Arter: “çocukların gelişimi ve yüzlerinin gülmesi için sanata ve spora destek vermeye devam edeceğiz.”
Bu yıl 25.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde 20. Resim Çizme Şölen yapıldı. Bu yıl 27 Mart-1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde, binlerce çocuğu birbirinden renkli etkinliklerde buluşturuyor.

Çanakkale Ortaokulu ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulu’nda gerçekleştirilen 20. Resim Çizme Yarışması’na katılan çocuklar hünerlerini resim kâğıdına döktü. Yarışmada 1 ve 2. Sınıflar “Ailemiz”, “Sevdiğim mevsim konularını; 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri ise “Lunapark da eğlence ” veya “Göçmen Kuşlar Gölette” konularını işlediler. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin çocukların yeteneklerini ön plana çıkaran renkli etkinliklerinden biri olan  Resim Çizme şöleninde dereceye girenleri Türksal İnce Başkanlığında, Taylan Oğuzkan, Cemal Tunceri, Zühre Özkaraman, ve Ali Genç’ten oluşan jüri tarafından belirlenecek. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, okul yöneticilerine katkılarından dolayı hediyeler verdi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi olarak Mağusa Kültür Derneği ile Gazimağusa 25. Çocuk Festivali kapsamında 20. Resim Çizme şöleni düzenlemekten heyecan duyduklarını ve 15 Nisan Dünya Sanat günü olmasından dolayı şölene katılan çocukların hepsini birer sanatçı olarak gördüğünü ifade etti. Arter, 850’in üzerine katılımın olduğu şölen havasındaki etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluluğunu ifade etti.

Belediye Başkanı İsmail Arter, çocuklarımızın duygularını ve yeteneklerini gösterebilmesi açısından etkinliklerin çok önemli olduğunu, Şölene gösterilen büyük ilginin kendisini mutlu ettiğini ve Gazimağusa Belediyesi olarak sanata ve spora desteğe devam edeceklerini, çocukların ve gençlerin yüzlerinin gülmesini istediklerine vurgu yaptı. Arter, büyük katılımdan dolayı velilere, öğrencilere ve organizasyonun yapılmasında gönüllü çalışan Mağusa Kültür Derneği’nin eğitmenlerine, jüri üyelerine, okullarını resim şöleni için açan okul idarecilerine ve  katkısı olan öğretmenlere teşekkür etti.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları da konuşmasında,  Mağusa Kültür Derneği olarak yıllardır tamamen gönüllü olarak, çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade etti. Çocukların yaptığı etkinliklerde gelişmelerini sağlamanın önemli olduğunu, şölene yüksek katılım gösteren velilere, öğrencilere ve gönüllü olarak görev yapan öğretmenlere, bu anlamlı şölene kapılarını açan Çanakkale Ortaokulu ve Hüseyin Akıl İlkokulu yönetimine, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Belediye çalışanlarına teşekkür etti.

adsiz.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kültür Dairesi’nden “Dünya Sanat Günü” etkinliği13 Nisan 2017 Perşembe 16:39
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…13 Nisan 2017 Perşembe 11:04
  • Uluslararası Festivaller Birliği DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı’nı ziyaret etti13 Nisan 2017 Perşembe 10:57
  • Nefes için Tavla turnuvası düzenleniyor13 Nisan 2017 Perşembe 10:27
  • Bu Pazar Kalavaç’tayız!13 Nisan 2017 Perşembe 10:20
  • DAÜ’de Dünya Sanat Günü’nde Heidi Trautmann sergisi açılacak12 Nisan 2017 Çarşamba 16:30
  • Açık hava müzesi Akdeniz köyünde hayata geçiriliyor12 Nisan 2017 Çarşamba 16:05
  • 13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 18 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek12 Nisan 2017 Çarşamba 12:31
  • Tolgay’ın yeni kitabı “Efsane Sendikacı Necati Taşkın” yayımlandı12 Nisan 2017 Çarşamba 11:21
  • Kültür Dairesi, “Dünya Sanat Günü”nü sanatçılar ve sanatla kutluyor...11 Nisan 2017 Salı 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti