Arter: “çocukların gelişimi ve yüzlerinin gülmesi için sanata ve spora destek vermeye devam edeceğiz.”

Bu yıl 25.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde 20. Resim Çizme Şölen yapıldı. Bu yıl 27 Mart-1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde, binlerce çocuğu birbirinden renkli etkinliklerde buluşturuyor.

Çanakkale Ortaokulu ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulu’nda gerçekleştirilen 20. Resim Çizme Yarışması’na katılan çocuklar hünerlerini resim kâğıdına döktü. Yarışmada 1 ve 2. Sınıflar “Ailemiz”, “Sevdiğim mevsim konularını; 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri ise “Lunapark da eğlence ” veya “Göçmen Kuşlar Gölette” konularını işlediler. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin çocukların yeteneklerini ön plana çıkaran renkli etkinliklerinden biri olan Resim Çizme şöleninde dereceye girenleri Türksal İnce Başkanlığında, Taylan Oğuzkan, Cemal Tunceri, Zühre Özkaraman, ve Ali Genç’ten oluşan jüri tarafından belirlenecek. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, okul yöneticilerine katkılarından dolayı hediyeler verdi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi olarak Mağusa Kültür Derneği ile Gazimağusa 25. Çocuk Festivali kapsamında 20. Resim Çizme şöleni düzenlemekten heyecan duyduklarını ve 15 Nisan Dünya Sanat günü olmasından dolayı şölene katılan çocukların hepsini birer sanatçı olarak gördüğünü ifade etti. Arter, 850’in üzerine katılımın olduğu şölen havasındaki etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluluğunu ifade etti.

Belediye Başkanı İsmail Arter, çocuklarımızın duygularını ve yeteneklerini gösterebilmesi açısından etkinliklerin çok önemli olduğunu, Şölene gösterilen büyük ilginin kendisini mutlu ettiğini ve Gazimağusa Belediyesi olarak sanata ve spora desteğe devam edeceklerini, çocukların ve gençlerin yüzlerinin gülmesini istediklerine vurgu yaptı. Arter, büyük katılımdan dolayı velilere, öğrencilere ve organizasyonun yapılmasında gönüllü çalışan Mağusa Kültür Derneği’nin eğitmenlerine, jüri üyelerine, okullarını resim şöleni için açan okul idarecilerine ve katkısı olan öğretmenlere teşekkür etti.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları da konuşmasında, Mağusa Kültür Derneği olarak yıllardır tamamen gönüllü olarak, çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade etti. Çocukların yaptığı etkinliklerde gelişmelerini sağlamanın önemli olduğunu, şölene yüksek katılım gösteren velilere, öğrencilere ve gönüllü olarak görev yapan öğretmenlere, bu anlamlı şölene kapılarını açan Çanakkale Ortaokulu ve Hüseyin Akıl İlkokulu yönetimine, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Belediye çalışanlarına teşekkür etti.