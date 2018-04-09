Arter: “CTP Mağusa İlçesi yalanlarını çeşitlendirmekten bile aciz”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa İlçesi’nin sürekli olarak belediye ile ilgili yalana dayalı açıklamalar yaptığını ve görevde olduğu süre içerisinde, 18 basın açıklaması yaptığını ve bu basın açıklamalarının 3 adet yalan üzerinde döndüğünü ifade etti.

Arter, Gazimağusa Belediyesi’nin yalanlarla yıpratılmasına asla izin vermeyeceğini ifade ederek, CTP Mağusa İlçesi ile sandıkta hesaplaşmaya hazır olduğunu ifade ederken, ortaya atılan yalanlara, aslında herkesin bildiği gerçeklerle ve belgelerle yanıt verdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in açıklaması şöyle:

"Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa İlçesi ne yazık ki bir seçim zaferi sonrasında Gazi Mağusa Belediyesi’ni onların elinden kurtarmamızı hiç hazmedememiş ve bu hazımsızlık göreve başladığım günden itibaren sürekli yalan, karalama ve kara propaganda ile kendisini göstermiştir.

Toplum nazarında ve temsil etmiş oldukları kitleyi de kendi hırs ve çıkarları doğrultusunda bu yalan beyanlara alet etmeye çalışmışlar ve kısmen de bu gerçekdışı iddialara inandırmışlar.

Görevi devraldığım günden bugüne CTP Mağusa İlçesi üç buçuk yıla, 18 adet belediyemiz ile ilgili basın açıklaması sığdırmıştır. Bu basın açıklamalarının ise hiçbir tanesi bile gerçekleri yansıtmamıştır. Yalan dolu açıklamalar, hemen hemen hiç değişiklik göstermediğinden, sürekli olarak tekrar eder hale gelmiş ve artık gülünç hale gelmişlerdir.

İş yapma ve proje üretme gücü sınırlı olan CTP Mağusa İlçesi’nin hayal gücü de sınırlı olduğundan üç adet yalanı defalarca tekrar etme ihtiyacı duymuşlar.

Bunları şöyle sıralanabilir:

Gazimağusa Belediyesi batıyor, esnaf ödenemiyor, akıbeti Lefkoşa Belediyesi gibi olacak.

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Gazimağusa Belediyesi istihdama doymuyor.

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Gazimağusa Belediyesi öz kaynakları ile yatırım yapamaz durumda.

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Anlaşılacağı üzere CTP Mağusa İlçesine göre Gazimağusa Belediyesi üç buçuk yılda yaklaşık dört buçuk ayda bir batıyor. Yaklaşık yedi ayda bir esnafı ödeyemiyor söylemleri kısacası hiç değişmiyor. Eleştiri demokrasinin en büyük gereksinimidir. Bu bağlamda bizi sürekli olarak daha dikkatli olmamızı sağlamalarından ötürü teşekkür ederim.

Ama asla yalan ve karalamaya müsaade etmemiz söz konusu olamaz. Yüzlerce insanın ekmek yediği ve Mağusalılar’ın vergileri ile ayakta duran güçlü Gazimağusa Belediyesi’ni kimsenin siyasi oyuncağı yapmasına izin vermemiz mümkün değildir.

Göreve geldiğim ilk günden bu güne sorumluluğunu yüklendiğim tüm personel ve Mağusa adına ısrarla aynı söylemlerde bulunanlardan çok yakın olan sandıkta gerekli cevabı vereceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.

Yalan yere suçlandığımız konular yukarıda bahsettiğim gibi CTP Mağusa İlçesinin bir rutin uygulaması haline gelmiş olması düşündürücü ve bir siyasi partimizin bu hale düşerek yalana tevessül etmesi ayrıca üzücüdür. Biz hizmet vermeye, halkın gözü önünde şeffaf bir şekilde cereyan eden ve tüm kamuoyunun takdirini toplayan projeler üretmeye ve uygulamaya devam edeceğiz.

Bizleri kendileri ile aynı platforma çekmek isteyenlere hodri meydan diyoruz ve yalan basın açıklamalarına birkaç ay sonra sandıkta yanıt vereceğimizden de kimsenin kuşkusu olmasın.

Tüm kamuoyu müsterih olsun Gazimağusa Belediyesi görevi aldığım günden çok daha güçlüdür. Gerek kendi özkaynakları ve diğer kaynakları ile proje üretmeye halkın sıkıntılarını bir bir kalıcı olarak çözmeye devam edecektir.

Ekteki belgelerden de görülebileceği gibi Gazimağusa Belediyesi’nin ne ödemelerinde ne de çalıştığımız çözüm ortağı firmalar ile ne maddi ne de idari anlamda herhangi bir sorunumuz olmadığı açıkça görülmektedir.

Gazimağusa Belediyesi 51/1995 Belediyeler Yasası 109. Madde 3. Fıkra geregi “Nüfusu 6000’in üzerinde olan Belediyelerin personel giderleri bir önceki yıl yerel gelir ve Devlet katkısı toplamının %50’sini geçemez.” Gazimağusa Belediyesi’nin gelirine göre personel oranı %44 civarındadır. Çamur at izi kalsın mantığı ile yürütülmeye çalışılan CTP Mağusa İlçe karalama kampanyası yalan temelli olduğu için bu gibi gerçekler karşısında elbette çökmeye mahkumdur.

Mesailer konusunda ise yapılan Genel Seçim, bütçenin ve belediye bütçelerinin onayının gecikmesi nedeniyle 1\12 olarak kullanılmak zorunda kalınan bütçemiz nedeniyle mesai ödemelerinde bazı aksaklıkları olduğu doğrudur. Ancak bu gibi söylemlerde bulunanların siciline baktığınızda onların yönetimindeki belediyede personele fazla mesai ödemesini ödenek yerine izin ile yapmaya çalıştığı ve personeli resmen sömürdüğü görüldüğünde, bizi bu konuda eleştirecek en son kişilerin onlar olduğunu söylememe bile gerek olmadığın düşünüyorum.

Bu tür yalan açıklamalara yanıt vermek için kamuoyunu meşgul etmekten hicap duyduğumu ifade eder, CTP Mağusa İlçesini yalan üretmek için harcadığı eforu proje üretmek için harcamaya ve benimle birlikte sandıkta yalanlarla değil projelerle halkın önüne çıkmaya davet ederim.

Saygılarımla,

Gazimağusa Belediye Başkanı

İsmail ARTER"