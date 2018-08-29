Arter Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ı ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Kaymakam Kemal Serpal’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı İsmail Arter, belediyenin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını da belirtti.

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal konuşmasında, Belediye Başkanı İsmail Arter’i uzun yıllardan beridir tanıdığı ve teşrik-i mesaide bulunduklarını ifade ederek, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Serpal, Gazimağusa İlçesi’nin bazı sorunlarının olduğunu, bu sorunların çözümü için Gazimağusa Belediyesi ile işbirliğinde çalışacaklarını belirterek ziyaret için tekrardan teşekkür etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında, uzun yıllardan beridir tanıdığı Kemal Serpal’ın Kaymakamlıkta çok emeği ve tecrübesi olduğunu ifade ederek, hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ın görevinin hem Gazimağusa’ya hem ülkeye hayırlı olmasını diledi. Gazimağusa ile ilgili belediyenin yaptığı çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını söyleyen Başkan Arter, önümüzdeki dönemde de istişare edecekleri çok konu olacağını ifade etti ve Kemal Serpal’e görevinde tekrardan başarılar diledi.(MHA)