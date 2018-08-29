  • BIST 93.307
  • Altın 249,887
  • Dolar 6,4481
  • Euro 7,5417
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Arter Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ı ziyaret etti

» »
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.
Arter Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ı ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Kaymakam Kemal Serpal’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı İsmail Arter, belediyenin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını da belirtti.

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal konuşmasında, Belediye Başkanı İsmail Arter’i uzun yıllardan beridir tanıdığı ve teşrik-i mesaide bulunduklarını ifade ederek, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Serpal, Gazimağusa İlçesi’nin bazı sorunlarının olduğunu, bu sorunların çözümü için Gazimağusa Belediyesi ile işbirliğinde çalışacaklarını belirterek ziyaret için tekrardan teşekkür etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında, uzun yıllardan beridir tanıdığı Kemal Serpal’ın Kaymakamlıkta çok emeği ve tecrübesi olduğunu ifade ederek, hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ın görevinin hem Gazimağusa’ya hem ülkeye hayırlı olmasını diledi. Gazimağusa ile ilgili belediyenin yaptığı çalışmalar konusunda görüş alışverişinde  bulunacaklarını söyleyen Başkan Arter, önümüzdeki dönemde de istişare edecekleri çok konu olacağını ifade etti ve Kemal Serpal’e görevinde tekrardan başarılar diledi.(MHA)

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dernekler 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:14
  • Kent Güvenlik Yönetim Sistemi yasa tasarısı komiteden geçti29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:12
  • Kırıkkale festivalle coşacak29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:55
  • Şahali: Tarımda ara eleman yetiştirecek girişim ihtiyaçtır29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:40
  • Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a DRON ile uyuşturucu sevkiyatı29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:36
  • Arter Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ı ziyaret etti29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:36
  • 22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali’ne Inner Cırcle konseriyle muhteşem açılış29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:31
  • MDP Kıbrıs Rum Yönetimi sözcüsünün açıklamalarını kınadı29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:03
  • Kıdrışlıoğlu: “Personel eksikliğine bağlı doğabilecek sorunlardan hükümet sorumludur”29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:01
  • Gardiyanoğlu UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı'na yeniden aday29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti