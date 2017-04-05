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Arter: “halk danslarımızın uluslararası organizasyondaki başarısı gurur vericidir”

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Arter: “halk danslarımızın uluslararası organizasyondaki başarısı gurur vericidir”
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa’yı kabul etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun geçtiğimiz yıl İtalya’da katıldığı festivalde tam puan almasının kendilerine büyük gurur yaşattığını ifade eden Arter “halk danslarımızın yurt dışındaki çalışmalarından takdirle söz edilmesi bizler için hem mutluluk hem gurur vericidir” dedi.

Kadirağa’nın, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, hem belediyenin halk dansları topluluğunun başarılarından dolayı Arter’i kutladığı, hem de Portekiz’de yapılacak halk dansları festivaline katılım konusunu görüştüğü ifade edildi. 

Ziyarette Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Funda Acaroğlu ile Halk Dansları Eğitmeni Erda Can da yer aldı. Kadirağa, Başkan İsmail Arter’e başarılı çalışmalarından dolayı federasyonun flamasını ve plaket takdim etti.

ARTER

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa’nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı Arter, federasyonu yakından takip ettiklerini ifade ederek, federasyonun ülkedeki tüm hak dansları eğitmenlerini bir çatı altında toplaması ve disiplin altına almasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun İtalya’nın Castrovillari şehrinde düzenlenen festivalde son derece başarılı olduğunu öğrenmenin kendisi için büyük gurur olduğunu ifade eden Arter, Halk Dansları Federasyonu ile istişare içinde çalışarak, ülkeye has figürler ve oyunlarla hem Gazimağusa’yı hem KKTC’yi yurt dışında tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı ve CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa’nın, faaliyetleriyle ilgili bilgi verdiği de kaydedildi.

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