Arter: Köklü Bir Kuruluş Olan Yakın Doğu Koleji Bölgenin İhtiyacı Olan İstihdam ve Hareketliliği Sağlayacak...

1 Eylül 2020 Tarihinde Yeniboğaziçi-Gazimağusa’da Eğitime Başlayacak Olan Yakın Doğu Okul Öncesi, İlkokulu ve Koleji Yetkilileri Gazimağusa ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti...

Yeniboğaziçi-Gazimağusa’da 1 Eylül 2020 tarihinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji yetkilileri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ı ayrı ayrı ziyaret ederek yeni açılacak olan Yakın Doğu Koleji’nin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Okulları Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ve Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü’den oluşan heyet gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Gazimağusa Belediye Başkanı Arter ile Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar’a, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılında Yeniboğaziçinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji’nin vizyonu-misyonu ile eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Doç. Dr. Tüzünkan: “Bölge Halkının İhtiyaç ve Beklentilerini Karşılamaktan Onur Duyuyoruz...”

Ziyaretlerde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, bölge halkının beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda Yeniboğaziçinde açılacak olan Yakın Doğu Koleji’nin eğitim faaliyetleri ile misyon ve vizyonundan bahsetti.

En iyi yatırımın gelecek nesillere yapılan yatırım olduğunu ve Yakın Doğu Koleji olarak eğitim ile iç içe geçirdikleri 42 yıllarına baktıklarında doğru zamanda doğru yönlendirilerek hayallerini gerçekleştirenlerin mutlu ve başarılı olduklarını gördüklerini ifade eden Doç. Dr. Tüzünkan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gelecek nesiller için yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bölge halkının tercihi ve beklentileri dikkate alındığında güven veren bir eğitim eğitim ihtiyacı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Tüzünkan, “Bölgenin hak ettiği gelişme düzeyini yakalayabilmesi amacıyla bölge halkının ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, memnuniyetlerini sağlamak, eğitim ve öğretim için gerekli fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmeyi kendimize bir görev bildik. Bu bağlamda, Yeniboğaziçinde inşası tamamlanma aşamasına gelen Yakın Doğu Koleji kampüsü ile Gazimağusa bölgesi öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve güven veren eğitim imkanını getirmeyi başarmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Bölge insanının çocukları için çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı, geleceğin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ilkelerini benimseyen eğitim modelleri ile bölge çocuklarımızın da hayallerini gerçekleştirmesine vesile olacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yeni eğitim kapsümümüzün tüm bölgeye hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi.

Asım İdris: “Teknoloji Destekli Eğitim Yöntemleri ve Dijital İçeriklerle Eğitimi Zenginleştiriyoruz...”

Yakın Doğu Okulları Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris de, Yakın Doğu Koleji’nin her geçen yıl değişen ve yenilenen eğitim vizyonu, yeni fiziki koşulları ve tecrübeleriyle 42 yıllık bilgi birikimi kazandığını ifade ederek, anaokul, ilkokul ve ortaokul ve liseden oluşan Yakın Doğu Kolejinin Yeniboğaziçi ve Gazimağusa bölgesinde önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.

Son teknoloji ile kurdukları eğitim kapüsünün günümüzde birçok eğitim kurumunda bulunan özelliklerin ilerisinde olduğunu dile getiren İdris, akıllı sınıflar, fen-bilimleri, fizik-kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları ile yaşayarak öğrenme ortamlarının sunulacacağı eğitim kampüsünde öğrencilerin okula gitmesinin mutluluğa dönüşeceğini belirtti.

Asım İdris, “Öğrenci merkezli, uygulamalı ve çift dilli eğitim modelimiz ile mezun olan her öğrencimiz bir yabancı dili ana dili gibi konuşabilecek. İngilizce’nin yanı sıra Fransızca’yı da ikinci yabancı dil olarak öğrenecekler. Eğitimde teknolojiyi akllı ve verimli olarak kullanma sorumluluğu ile teknoloji ürünü interaktif görsellerle zenginleştirilmiş ders içerikleri öğrenmeyi bir deneyime dönüştüreceğiz. Spor, sanat ya da farklı alanlarda her bir öğrencimizin yeteneğinin ortaya çıkarılmasını sağlayan bir eğitim göreceği Yakın Doğu Kolejinde, her öğrencimizi özgüvenini kazanmış, dik durabilen, kendinden emin ve dünyanın neresinde olursa olsun hayatını idame edebilen noktaya gelecek şekilde hayata hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

Ertan Aligüllü: “Yeni Eğitim-öğretim Yılı İtibraıyla Eğitim Faaliyetlerimize Heyecanla Başlıyoruz...”

Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ise, Yeniboğaziçi’nde inşası tamamlanma aşamasına gelen Yakın Doğu Kolejinin 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren eğitim vermeye başlayacaklarını dile getirdi.

Yakın Doğu Kolejinin en iddialı ve fark yarattığı alanlarından başında İngilizce ve çift dilli eğitimin geldiğini anlatan Ertan Aligüllü, öğrencilerin İngilizce dışında Fransızca’yı da ana dilleri gibi konuşmalarına imkan sağlamanın yanı sıra, mindfullnes çalışmaları, değerler eğitimi, sanat ve bilim atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ve eğitici park ile her öğrencininen az bir sanat ve bir spor alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayan eğitim faaliyetleri sürdüreceklerinden bahsetti.

Okul öncesinden itibaren çocuklara uygulacakları eğitimlerden söz eden Ertan Aligüllü, öğrencileri ile birlikte öğrenmeye devam etmenin heyecanını ve mutluluğunu paylaşmak için yeni öğrencilerimizi sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek sözlerini noktaladı.

İsmail Arter: Köklü Bir Kuruluş Olan Yakın Doğu Koleji Bölgenin İhtiyacı Olan İstihdam ve Hareketliliği Sağlayacak...

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarette yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Koleji’nin bölgeye bir canlılık ve istihdam getireceğini, öğrencilerin de iyi bir eğitim alacağını söyledi.

İsmail Arter, “Öncelikle bölgede güven veren bir eğitim kurumu ihtiyacının giderilmiş olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Yakın Doğu Koleji bölgeye istihdam, ekonomik ve sosyal hareketlilik sağlarken, çocuklarımızında nitelikli eğitim alarak geleceğe emin adımlarla yürüyecek olmasını sağlayacak olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır. Eğitim, sağlık, inovasyon, sosyal ve kültürel eksikliklerin giderilmesinde ve toplumun zenginleştirilmesi adına Yakın Doğu ailesinin atmış olduğu adımları destekleyerek, işbirliği içerisinde topluma hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bölgemize Kalite, Prestij ve İyi Bir Eğitim Getirildi...

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da, Yakın Doğu Koleji gibi bir köklü eğitim kuruluşunun bölgeye kalite, prestij ve iyi bir eğitim getireceğini söyledi.

Eğitim adına yapılan yatırımdan büyük memnuniyet ve mutluluk duyduklarını belirten Zurnacılar, “Güven veren bir eğitim kurumu ihtiyacının giderilmesinin yanında, bölgede istihdam, ekonomik ve sosyo-kültürel hareketlilik sağlanacak. Yakın Doğu Koleji’nin nitelikli ve kaliteli eğitimiyle bölge çocuklarımızı tanıştırmak istemesi bizler için büyük mutluluk. Bölgeye kalite, prestij ve iyi bir eğitim getiren her türlü yatırımı ve adımı destekliyoruz. Yakın Doğu Koleji ile iş birliğimiz her zaman devam edecektir” ifalerini kullandı.