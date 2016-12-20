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Arter'den şehitler haftası açıklaması

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Arter'den şehitler haftası açıklaması
Arter'den şehitler haftası açıklaması
“Kıbrıs tarihinde Kanlı Noel olarak tarihe geçen 21 Aralık ve sonrasındaki olaylarda insanlık dışı saldırılara maruz kalan halkımız, varlığına son vermek isteyenlere karşı destansı bir direniş göstermiştir.
 
Kıbrıs’ta azınlık bir toplum statüsüne düşürülemeyen Kıbrıslı Türklerini toptan imha etme planını yürürlüğe koyanların zalim planları karşısında saygı ve minnetle andığımız şehitlerimizin mücadelesi bizleri özgürlüğe götürecek kapıyı aralamıştır.
 
Kıbrıs Türk halkı bugünlere gelirken birçok merhalelerden geçmiş, birçok badireler atlatmış ve varlığını sürdürmüş bir halk olarak bundan sonra da adadaki varlığını çok daha güçlü bir şekilde sürdürecektir. Halkımızın varlığını tehlikeye atacak, özgürlüğünü elinden alacak ve aynı acıları yaşatacak hiçbir durumun bundan sonra yaşanmamasını temenni eder, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, mücahitlere ve gazilere şükranlarımı sunarım.
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