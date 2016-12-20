Arter'den şehitler haftası açıklaması

“Kıbrıs tarihinde Kanlı Noel olarak tarihe geçen 21 Aralık ve sonrasındaki olaylarda insanlık dışı saldırılara maruz kalan halkımız, varlığına son vermek isteyenlere karşı destansı bir direniş göstermiştir.

Kıbrıs’ta azınlık bir toplum statüsüne düşürülemeyen Kıbrıslı Türklerini toptan imha etme planını yürürlüğe koyanların zalim planları karşısında saygı ve minnetle andığımız şehitlerimizin mücadelesi bizleri özgürlüğe götürecek kapıyı aralamıştır.