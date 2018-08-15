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Arter’in 15 Ağustos Gazimağusa’nın Kurtuluşu Mesajı

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Gazimağusa’nın kurtuluşunun 44’ncü yılı kutlamalarında Belediye Başkanı İsmail ARTER’in yayınladığı mesaj şöyle:
Arter’in 15 Ağustos Gazimağusa’nın Kurtuluşu Mesajı

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 44’ncü yılı kutlamalarında Belediye Başkanı İsmail ARTER’in yayınladığı mesaj şöyle:

“15 Ağustos 1974’te adadaki Türk varlığı üzerinde kirli hesaplar yapan Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerine son darbenin vurulduğu,  Erenköy’de yakılan özgürlük ateşinin,  Gönyeli’de,  Küçük Kaymaklı’da,  Serdarlı’da ve karış karış tüm Kuzey Kıbrıs’ta tutuşarak Gazimağusa’da doruk noktasına ulaşmıştır. Bütün dünyanın adaya barışın 1974’te geldiğini bilmesi gerektiğini özellikle vurgularken, Gazimağusa direnişinde emeği geçenlerden Mağusa Sancaktarı Turgut SÖKMEN’i, Canbulat Radyosu’nda toplumun moralini yüksek tutmak için günlük yorumlar yapan İsmet KOTAK’ı,  İskeleli Hasan’ı, Ahmet CENGİZ’leri ve daha nice isimsiz kahramanın aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirim. Kıbrıs Türk Halkının 44 yıl önce topla tüfekle canlarını ortaya koyarak verdiği bağımsızlık mücadelesini bugün;  bilimde ve teknikte Türk Milletine yakışır şekilde vermesi gerektiğini vurgular, 44 yıl önce vatan uğruna can verme sırrına erenlerle, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan başta Dr. Fazıl KÜÇÜK,  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif DENKTAŞ ve kahraman mücahitleri, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarken, kahraman gazilere sağlıklı ömürler diliyorum.”

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