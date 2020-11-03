Arter:Maraş konusunda belediye tek başına yetmeyecek,yardım gerekli

Gazimağusa Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İsmail Arter başkanlığında toplandı.

Toplantıda özellikle Kapalı Maraş’ın açılma sürecine ilişkin gelişmeler ve meclis kararı gerektiren konular görüşüldü.

Toplantıda konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Maraş’ın pandemi dönemine rağmen yürütülen çalışmalar çerçevesinde iki caddesinin yaya olarak vatandaşların ziyatine açıldığını ve binlerce vatandaş tarafından ziyaret edilmekte olduğunu belirtti.

Maraş’ın açılmasına yönelik işin siyasi, idari ve sahadaki uygulamaları kısımları bulunduğunu, belediye olarak daha çok uygulamalarla ilgili olduklarını anımsatan Arter, devam eden süreçte ilave caddelerin de açılmasının gündeme geldiğini ve belediyenin bu aşamada yoğun çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Arter, bu noktada belediyenin tek başına yeterli olamayacağını ve yapılacak bir takım yardımların gerekli olacağını ifade etti.