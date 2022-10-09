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Artık bir akıllı telefon ile kolesterol ölçülebilecek

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Yapay zekâ kullanan ve yalnızca altı dakikada sonuç veren akıllı telefon tabanlı kolesterol kan testi, İngiltere'de onaylandı.
Artık bir akıllı telefon ile kolesterol ölçülebilecek

Kolesterol ölçümü için bilim dünyası, çok daha pratik ve hızlı bir yöntem geliştirdi. Uzmanlar, yeni teknoloji ile bireylerin bir uygulama aracılığıyla kendi kolesterollerini test etmelerine ve sonuçları evden hiç çıkmadan almalarına olanak tanıyor.

Kullanıcıların testi kullanabilmesi için parmaklarına iğne batırıp bir pipet aracılığıyla az miktarda kan almaları ve bir lateral akış testine (LFT) bir damla kan yerleştirmeleri gerekiyor.

Uygulamanın yazılımı, sonucu dijitalleştirip şirketin internet sunucularıyla bağlantı kurarak saniyeler içinde sonuç veriyor.

Yeni bir araştırma; 55 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 70’inden fazlası kalp hastalığına yol açabileceğini bilmesine rağmen, kolesterollerini hiç test etmediğini gösteriyor. Onay alan uygulamanın, bu bulguları değiştirebileceği bekleniyor.

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