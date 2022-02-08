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Artık Eski Eşi Acun Ilıcalı'dan Nafaka Alamayacak!

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Artık Eski Eşi Acun Ilıcalı'dan Nafaka Alamayacak!
Artık Eski Eşi Acun Ilıcalı'dan Nafaka Alamayacak!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yıllar önce yasak aşk yaşayan Şeyma Subaşı, yaşadığı bu aşk sonrası kızları Melisa'yı dünyaya getirmişti. Uzun süren birlikteliklerinin ardından 2018 yılında evlenmeye karar veren çift, görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Mutlu beraberliklerini her seferinde sosyal medyadan paylaşan Subaşı, 2019 yılında Ilıcalı'yla verdikleri boşanma kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Yıllarca süren birlikteliğin ardından evlendikten sonra boşanan Ilıcalı ile Subaşı çifti, tek celsede boşanmalarının ardından ünlü televizyoncu Ilıcalı Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk ve Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere aylık 125 bin TL ödemeye yapmaya başlamıştı. 2019 yılından bu yana her ay 125 bin TL ödenen Şeyma Subaşı'na, 2024 yılı itibariyle bu nafakanın verilmemesi konusunda karar çıktı. 

NAFAKA DÜZENLEMESİ YAPILDI

Acun Ilıcalı ile yaşadığı ayrılığın ardından Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her ay 125 bin TL'lik nafakasını da almaya devam ediyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın duyurduğu nafaka düzenlemesine göre artık 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Hayata konulacak bu plana göre Subaşı, 2024 yılından itibaren nafaka alamayacak. Yapılan nafaka düzenlemesine göre; ''2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor. Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hakimde olacağı belirtiliyor. Hakim, nafakayla ilgili karar verirken, 'eşlerin iş ve gelir durumunu' dikkate alacak" denildi. Hazırlanan bu taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

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