Google, en çok tartışılan reklam formatlarından birini durdurma kararı aldı.

Artık Gmail’de görülen reklamlar için kullanıcının e-postaları incelenmeyecek. Bu karar Google’ın reklam ekibinden değil, daha fazla işletme ile anlaşmak isteyen bulut bilişim ekibinden geldi.

Google Cloud, Microsoft Office ile rekabet etmeyi amaçlayan G Suite adlı bir ofis yazılımı sunuyor. Bu yazılım için ödeme yapan kullanıcıların e-postaları, ücretsiz kullanıcılarınki gibi, reklam için incelenmiyor. Ancak ücretsiz kullanıcılardaki uygulama bazı işletmelerin mahremiyet konusunda kafasının karışmasına sebep oluyor. Google’ın Bulut Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Diane Greene, reklam için e-posta incelemeyi tamamen kaldırarak karışıklıkları çözmeyi amaçlıyor.

Gmail’in ücretsiz versiyonunu kullanan kişiler yine reklam görmeye devam edecek ancak artık bu reklamların hedeflemesi kişinin e-postalarına göre değil Google’ın kişi hakkında bilgi edindiği diğer mecralara göre (Google aramaları, Youtube vs.) göre yapılacak. Geçmişte, Google’ın reklam için e-postaları incelemesine karşı davalar açılmış ve şirket bu konuda çok fazla eleştirilmişti. Ancak bu yöntem reklam verenlere çok daha iyi hedeflenmiş reklamlar gösterme şansı verdiği için Google bu reklam yöntemini bugüne dek değiştirmemişti.

DİANE GREENE ETKİSİ

Greene’in, Google’ın hayat damarı olan reklamları kısıtlama yetkisi, şirkette ne kadar söz sahibi olduğunun bir kanıtı. 2015’te Google’a dahil olan Greene, şirketin bulut bilişim ve işletme yazılımı araçları gibi alanlarda Microsoft ve Amazon’a yetişmesi için çok fazla yatırım yapılmasını sağladı.

Değişiklikleri Cuma günü bir blog gönderisinde açıklayan Greene, G Suite’in 3 milyon ücretli kullanıcısı olduğunu ve geçtiğimiz yıl büyük işletmelerdeki kullanıcı tabanını iki kat artırdığını ifade etti. Bu rakamlar Ocak ayında Google tarafından açıklanmıştı. Bulut bilişim rakamlarını “Diğer Gelirler” başlığı altında değerlendiren Google, buradan elde ettiği gelirin de ilk çeyrekte yüzde 49 artarak 3,09 milyar Dolar’a ulaştığını belirtmişti.