Artık gönülden UBP'li oldular.. UBP grup toplantısına katıldılar

BP grup toplantısına bağımsız milletvekilleri Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu da katılıyor

Meclis Genel Kurulu’nun açılışı öncesinde Ulusal Birlik Partisi grup toplantısı yaptı. UBP grup toplantısına bağımsız milletvekilleri Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu da katıldı.

Halen devam eden toplantıda erken genel seçim tarihi görüşülüyor. Elde edilen bilgilere göre erken seçimin Aralık ayında yapılmasının ağırlık kazandığı öğrenildi. Toplantıdan çıkacak karar sonrasında seçim tarihi önerisi yapılacak.

Zaroğlu nisaba destek sağlamayacak

YDP’den istifa eden ve mecliste bağımsız milletvekili olarak görev yapacak olan Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu’nun bugün BRT’de yaptığı açıklamada erken seçim tarihinin belirlenmesi dışında meclise nisap konusunda destek sağlamayacağını açıklamasının ardından UBP’de hareketlilik yaşandı.

UBP'liler rahatsız

Hükümet ortaklarının sürekli nisap konusunda sorun çıkarması nedeniyle rahatsız olan bazı milletvekilleri ve parti tabanı tepkilerini dile getirdi. Mecliste en çok milletvekiline sahip olan UBP'nin küçük partiler ve şahıslar tarafından çıkarılan sorunlar nedeniyle ülkeyi yönetmesinin ve icraat yapmasının engellendiğinden şikayet ediliyor.