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Artık Herkes Et Yiyebilecek: Bu Et Ucuz ve Çok Daha Leziz!

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Artık Herkes Et Yiyebilecek: Bu Et Ucuz ve Çok Daha Leziz!
Bildiğimiz her şeyi akıl almaz bir hızla değiştiren teknoloji, et keyfimizi de teğet geçmiyor. Uzun zamandır üzerinde konuşulan ve 'etsiz et' olarak tabir edilen bitki karışımı “İmkansız Burger” artık hayatlarımıza girmeye başlıyor.

Impossible Foods isimli şirket, insanlık büyüdükçe artan et ihtiyacının ve bu ihtiyacın karşılanmasının yarattığı çevre sorunlarından yola çıkarak et kullanmadan et üretmenin bir yolunu aramaya başladı. Şirket, yıllar içinde yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla bu amacına ulaştı.

Peki nasıl başardılar?

Sorunun cevabı hem maddesinde gizli. Hem maddesi, kana kırmızı rengini vermekle birlikte ete bildiğimiz tadını veren madde. Bu madde, hayvanlar dışında yonca, soya fasulyesi kökü ve maya gibi bitkilerde de var. Şirket, ürünlerinde kullandığı hem maddesini mayadan elde ediyor. Diğer vejetaryen burgerlerde de kullanılan Hindistan cevizi sütü ve soya proteini gibi bileşenlere, rengi ve tadıyla kana benzeyen hem maddesi ekleniyor. Ortaya çıkan madde pişirildiğinde gerek tadı, gerekse görüntüsüyle etten farksız görünüyor.

Maliyetler nihayet düştü

İmkansız Burger diye tabir edilen bu yiyecek bir süredir zaten üretiliyordu ancak yüksek maliyetleri yüzünden pazarlamaya uygun değildi. Maliyetlerin yeteri kadar düşürülmesi sonucunda artık zincir hamburger lokantalarında satılabiliyor.

Fiyatı biraz pahalı

2 Mart’ta Bareburger restoran zincirinin menüsüne giren ürünün fiyatı 13.95 Dolar. Bu parayı verip deneyen müşteriler hem ürünün kalitesinden hem de tadından oldukça memnunlar. Olumlu geri dönüşlerden cesaret alan şirket İmkansız Burger’i 43 farklı noktada daha servis etmeye hazırlanıyor. Fiyatın normal bir hamburgerden daha ucuza getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki adım ise ürünün market raflarındaki yerini alması.

Şirketin planları oldukça büyük

Şimdilik İmkansız Burger ile piyasada kısıtlı şekilde bulunan şirket gelecekte diğer et ve süt ürünlerine de el atacak. Şirketin gelecek vizyonunda balık, tavuk, domuz eti ve diğer hayvansal gıdaların bitkisel alternatiflerini yaratmak var.

İmkansız Burger bize ne kazandıracak?Hayvansal gıdaların yerine konacak bitkisel alternatifler çevre üzerindeki olumsuz etkileri gün geçtikçe artan et üretiminin zararlarını önemli ölçüde ortadan kaldıracak. Normal etle yapılan bir hamburger yerine İmkansız Burger’i tercih etmek, 10 dakikada harcanan suyun ya da 30 kilometrelik bir yolculuğun yarattığı olumsuz etkilere eşdeğer zararı bertaraf ediyor.

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