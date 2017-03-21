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Artık Instagram canlı yayınlarınızı galerinize kaydedebiliyorsunuz

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Artık Instagram canlı yayınlarınızı galerinize kaydedebiliyorsunuz
Instagram’da yeni yeni canlı yapmaya başlamışken, artık canlı yayını kayıt da edebiliyorsunuz.

Instagram canlı yayın özelliğini çıkarttığından bu yana en belirgin özelliklerinden biri yayın bittikten sonra kayboluyordu. Yani içerik tamamen siliniyordu. Periscope veya Facebook Live’da olduğu gibi yayınınızı bitirdikten sonra kendiniz için veya başkaları izlesin diye kayıt edemiyordunuz. Ta ki şimdiye kadar. Şirketin yaptığı açıklamaya göre canlı yayın yapan kullanıcılar artık yayınları bittikten sonra yaptıkları canlı yayını kaydetme seçeneğine sahip olacaklar. Şöyle ki yayın bitince kaydetme butonu ekranınızda çıkacak ve isterseniz bu butona basarak yayınınızı kayıt edebileceksiniz. Sonrasında galerinizden bu kayıtlara erişebileceksiniz.

Şunu belirtmekte fayda var, bu yayınlarınız, henüz Instagram üzerine kayıt edilebilir durumda değiller. Bu da demek oluyor ki canlı yayını izlemek isteyenlerin canlı yayın olduğu zamanda direkt izlemeye çalışmaları gerekme durumu devam ediyor. Kısacası izleyiciler hala canlı yayını canlıyken katılabiliyorlar.

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Bu getirilen özellikle hedeflenen noktanın, kullanıcıların hayatlarında önem arz eden bir anda canlı yayın yapmak isteyip ama bu yayını tamamen kaybedeceklerini bildikleri, yani kayıt edemeyecekleri içinde tereddütte kaldıkları durumları ortadan kaldırmak olduğunu belirtiyorlar. Bu sayede Instagram Live kullanıcıları istedikleri anda canlı yayına geçip akabinde bu anlarına daha sonra istediklerinde ulaşabilecekler

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