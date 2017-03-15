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Artık İstanbul’un da Çanakkale Müzesi var

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Artık İstanbul’un da Çanakkale Müzesi var
Büyük Önder’imiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dehası ile öne çıktığı ve bu muhteşem destanın yazıldığı Çanakkale’ye henüz gitme fırsatı bulamadıysanız artık İstanbul'da da o coşkuyu yaşayabileceksiniz.

Tarihimizin altın sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi'mizi her yıl büyük coşku ile kutluyoruz. Bu zaferin anlamını ve önemini, yıl dönümlerinde bir kez daha milletçe idrak ediyoruz. Her yıl, pek çok kişi “Çanakkale Geçilmez” dedirten kahraman şehitlerimizin cansiperane mücadelelerine sahne olan Gelibolu yarımadasını ziyaret ediyor. Ama gidemeyenler de üzülmesin… Artık İstanbul'da çok özel bir müze var.

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Deriden mağazalarının kurucusu İbrahim Şenkal Özer'in yıllar boyu topladığı yüzlerce koleksiyon parçası, açılan müzede ücretsiz olarak görülebilecek. Müzede savaş esnasında kullanılan tüfek, tabanca, kama, kılıç, bıçak, ecza malzemeleri, mutfak araç gereçleri, askerlerin giymiş olduğu üniforma ve kıyafetler, mektuplar, bayraklar ve daha yüzlerce parça bulunuyor.

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Okullar için de özel programların gerçekleştiği müzede ayrıca Çanakkale belgeseli izletilip, çocuklara çalışma bilinci aşılayan kitaplar hediye ediliyor. Müze, Ortaköy'deki Deriden mağazasının alt katında ve hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

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