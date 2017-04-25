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Artık kahveden dolayı dişleriniz leke olmayacak!

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Artık kahveden dolayı dişleriniz leke olmayacak!
Her gün bardaklar dolusu kahve içip, dişlerinizin lekelenmesine engel olamıyorsanız size göre bir ürün geliştirildi.

Sabahları bir bardak kahve içmeden uyanamayanlar, en favori içeceği kahve olanlar, işte size yepyeni bir kahve çeşidi. İngiliz kardeşler David ve Adam Nagy kahveyi çok seviyorlarmış ama dişlerinde koyu iz bırakmasını değil. Bunu nasıl çözeceklerini düşünürken, CLR CFF isimli dünyanın şeffaf kahvesini üretmeyi başarmışlar.

Nagy kardeşler bu renksiz ve ilginç kahve içeceğini en iyi kalite Arabica çekirdeklerinden ve saf sudan elde ediyorlar. Çekirdekleri kavrulmalarından hemen sonra özel bir işlemden geçiriyorlarmış. Bu yöntemi bir sır gibi saklıyorlar. Ama ürettikleri renksiz kahve normal kahve tadında ve içinde koruyucu, yapay tatlandırıcı, dengeleyici gibi ek kimyasallar bulunmuyor.

CLR CFF aynı kahve dükkanlarındaki ‘Cold Brew' türü kahveler gibi bir tada sahip deniliyor. 200 mililitrelik şişede sadece 4 kalori içeriyor; bununla beraber sıfır yağ, sıfır protein, sıfır karbohidrat ve sıfır tuz bulunuyor. Yani CLR CFF saf kahve deneyimi sunuyor denilebilir. Bu orijinal ürün şimdilik sadece İngiltere'de ve Slovakya'daki belli marketlerde bulunabiliyor. Ayrıca resmi web sitesinden de online olarak satışa çıkartılmış. 2 şişelik deneme paketini fiyatı 5,99 Sterlin olarak belirlenmiş.

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