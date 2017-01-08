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Artık Karpaz'da 112 Acil Servis 24 saat hizmet verecek

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Artık Karpaz'da 112 Acil Servis 24 saat hizmet verecek
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dipkarpaz Sağlık Ocağı’nı ziyaret ederek, bölgede sağlıkla ilgili yaşanan sıkıntıları yerinde gözlemledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dipkarpaz Sağlık Ocağı’nda çalışan doktor ve hemşirelerle görüşen Sucuoğlu, daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karpaz bölgesinin yoğun turist alan bir bölge olduğunu da dile getiren Sucuoğlu, olası bir rahatsızlık ve kazalarda ilk müdahalenin bölgedeki sağlık ocağında yapıldığını belirtti.

Karpaz bölgesinde bulunan ambulansın mesai saatleri içinde hizmet verdiğini belirten Sucuoğlu, 112 Acil servisinin 24 saat hizmet vermesi için de çalışma başlattıklarını açıkladı.

Sağlık ocağının gerek doktor, gerekse hemşire bakımından daha da güçlendirilmesi gerektiğini de ifade eden Sucuoğlu, yeni alınacak hemşirelerle Dipkarpaz Sağlık Ocağı’na takviye yapabileceklerini söyledi.

İSKELE’DE DÂHİLİYE DOKTORU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Bakan Sucuoğlu, İskele Sağlık Merkezinde uzun yıllardır yaşanan dâhiliye doktoru sorununa da çözüm bulduklarını söyleyerek, İskele’ye dâhiliye doktoru göndermeye başlayacaklarını ifade etti.

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