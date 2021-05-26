  • BIST 1.400
  • Altın 515,323
  • Dolar 8,4313
  • Euro 10,3247
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Artık Limasol Kültür Derneği'nde PCR Testi Hizmeti Verilmeyecek

» »
Sağlık Bakanlığı Girne bölgesi PCR testi hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Artık Limasol Kültür Derneği'nde PCR Testi Hizmeti Verilmeyecek

Sağlık Bakanlığından duyurulur

Limasol Kültür Derneği'nde sunulan Girne bölgesi PCR testi hizmetleri bugünden başlayarak 08. 00 -14 00 saatleri arasında Girne Akçiçek Devlet Hastanesi'nde verilecektir. Bölge halkına önemle duyurulur.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Harmancı: Er ya da geç hesap vereceksiniz!26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:01
  • İDDİA... Özersay Adalı Cinayeti Dosyası Kayıp26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:00
  • Hasipoğlu: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Araştırma Komitesi'nin oluşturulmasına UBP destek verir25 Mayıs 2021 Salı 20:45
  • Erhürman: Atilla Peker'in kan donduran ifadesinden sonra Sn. Saner şin ciddiyetinin farkına varacak mı?25 Mayıs 2021 Salı 20:17
  • Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı25 Mayıs 2021 Salı 20:14
  • Erhürman, parti olarak hedeflerinin “her alanda kalkınma planı uygulamak” olduğunu söyledi25 Mayıs 2021 Salı 18:42
  • Bu kez telefon görüşmesi yayınladı! (VİDEO) #sedatpeker825 Mayıs 2021 Salı 18:38
  • Avcı: Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlaması aşılama ile mümkündür25 Mayıs 2021 Salı 18:37
  • Esentepe'de yangın...25 Mayıs 2021 Salı 18:36
  • Tufan Erhürman: “Saner, Kutlu Adalı için 'harekete geçin' çağrılarına tepki gösteriyor"25 Mayıs 2021 Salı 18:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti