Artık Limasol Kültür Derneği'nde PCR Testi Hizmeti Verilmeyecek

Sağlık Bakanlığından duyurulur
Limasol Kültür Derneği'nde sunulan Girne bölgesi PCR testi hizmetleri bugünden başlayarak 08. 00 -14 00 saatleri arasında Girne Akçiçek Devlet Hastanesi'nde verilecektir. Bölge halkına önemle duyurulur.
Sağlık Bakanlığından duyurulur
Limasol Kültür Derneği'nde sunulan Girne bölgesi PCR testi hizmetleri bugünden başlayarak 08. 00 -14 00 saatleri arasında Girne Akçiçek Devlet Hastanesi'nde verilecektir. Bölge halkına önemle duyurulur.
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