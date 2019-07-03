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Artık tek çare terlik mi? Bilim insanları, "Hamam böceklerini öldürmek imkansızlaşıyor" açıklaması yaptı

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Çalışmanın yazarı “Böyle bir şeyin bu kadar hızlı gelişebileceğine ihtimal vermezdik” diyor
Artık tek çare terlik mi? Bilim insanları, "Hamam böceklerini öldürmek imkansızlaşıyor" açıklaması yaptı

Hamam böcekleri kimyasallarla öldürülemeyecek şekilde hızla evrimleşiyor.

Purdue Üniversitesi’nden araştırmacıların Scientific Reports adlı bilimsel yayında yer verdiği çalışmaya göre hamam böcekleri ve yavruları böcek ilaçlarına karşı bağışıklık kazanıyor.

Ancak en önemlisi bu böcekler hiç maruz kalmadıkları ilaçlara karşı da direnç geliştirebiliyor. Bilim insanları bu duruma “çapraz direnç” adını veriyor.

Böcekleri ve onların insanlarla ilişkisini inceleyen entomoloji Profesörü Michael Scharf “Böyle bir şeyin bu kadar hızlı gelişebileceğine ihtimal vermezdik” dedi.

Scharf sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu direncin sadece bir nesilde dört ya da altı kat arttığını görüyoruz.

Dişi hamam böcekleri her üç ayda bir bağışıklıklarını aktardığı 50 yavru üretebiliyor. Bu nedenle nüfusun yalnızca bir kısmının kimyasallara karşı çapraz direnç kazanması popülasyonu büyük oranda artırabilir.

Scharf’a göre aynı anda birden fazla böcek ilacına karşı direnç kazanan hamam böcekleri bu haşereleri kimyasalla kontrol altına almayı imkansız hale getirecek.

Söz konusu çalışmada Indiana ve Illinois eyaletlerindeki hamam böcekleri üzerinde altı ay boyunca üç farklı kimyasal test edildi. 

Bunun sonucunda araştırmacılar böceklerin artmasını engellese de sayılarını azaltmayı başaramadı.

Sonrasında kimyasal sayısını ikiye düşüren bilim insanları böceklerin artmaya devam ettiğini gördü.

Tek bir kimyasal kullanmayı denediklerindeyse sonuç ürkütücü oldu: Yüzde 10 oranında direnç göstermeleri durumunda bile böcekler hızla çoğaldı.

Öte yandan bilim insanları böcek ilaçlarının hamam böceği popülasyonlarının kontrolünde hala önemli bir bileşen olduğunu söyledi.

Buna göre ilaçların işe yaramadığı durumda haşerelerden kurtulmanın en önemli yolu tuzak kurmak ya da evi temiz tutmak.

Independent Türkçe için çeviren: Çağla Üren 

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