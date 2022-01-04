Artık yangın sezonu yok, ormanlar bütün yıl risk altında

Bilim insanları, Kolorado’da yerleşim yerlerini yerle bir eden ve nadir görülen kış orman yangınlarının iklim değişikliğinin etkisiyle daha da yıkıcı hale geldiğini açıkladı.

Bilim insanları, Kolorado’da yerleşim yerlerini yerle bir eden ve nadir görülen kış orman yangınlarının iklim değişikliğinin etkisiyle daha da yıkıcı hale geldiğini açıkladı.

Denver Post’a konuşan Kolorado Eyalet Üniversitesi‘nden kimatolog Becky Bolinger ve Kolarado İklim Merkezi‘nden bir ekip, yazdan beri bölgede hakim olan kuru ve sıcak hava koşullarına dikkat çekerek, bunun bir orman yangını için mükemmel bir ortam yarattığını vurguladı.

Perşembe günü çıkan Marhall yangını, ardındaki ormanlık alan yerine Boulder County kasabasının banliyölerine yönelmiş ve binlerce kişinin evini terk etmesine yol açmıştı.

Önce aşırı yağış, ardından şiddetli kuraklık

Bolinger ve arkadaşları, “Alevlerin binlerce insanı yaşadıkları yerlerden kaçırdığı Kaliforniya gibi yangınları yaşamaya başlamamızın çok uzun sürmeyeceğinin bir kanıtıydı bu yangın ama aralık ayında bunun olacağını beklemiyorduk” dedi.

Kolorado, şiddetli rüzgarlarıyla biliniyor ve yaygın olmasa da kış aylarında bile çalı yangınları meydana gelebiliyor. Ancak iklimbilimciler, birkaç saat içinde altı bin dönümlük alana yayılan Marshall yangınının yoğunluğu ve aylardır kuruyan otlakları nasıl vurduğuna tanık olmanın benzersiz bir durum olduğuna dikkat çekiyor.

Kolorado-Boulder Üniversitesi’nde mega yangınları inceleyen yangın bilimcisi ve Earth Lab Analytics Hub direktörü Natasha Stavros yangının çıkışı ve yayılma nedenlerini; “Yılın başlarında bölge aşırı yığış aldı. Bu nedenle de otlaklar genişledi ve hızlı büyüdüler. Ardından büyük bir kuraklık yaşadık; yağışlar dramatik şekilde düştü ve hepsi kurudu. Bu da rüzgarın da yardımıyla küçücük bir kıvılcımın dev yangınlara dönüşmesine yol açtı. Bütün bunlar iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı” şeklinde açıkladı.

‘İklim değişikliği yangın mevsimini uzattı’

Doğal alanlara doğru gelişmeye devam ederken, ince eleyip sık dokumak gerektiğini kaydeden Stavros, “nasıl enerji sağladığımız, ne tür bir rüzgar beklediğimiz ve ayrıca bu araziyi nasıl kullandığımız ve kentsel alanların etrafındaki araziyi korumak için neler yaptığımız bundan sonra çok daha önemli olacak” diye konuştu.

Yangın bilimcisi ve CU Boulder’daki Dünya Laboratuvarı yöneticisi Jennifer Balch da haziran ve aralık arasındaki dönemin, 1960’ların başından bu yana Denver bölgesi için kaydedilen en sıcak ve en kurak dönemlerden biri olduğuna dikkat çekti: “Çıra ne kadar kuru olursa, yangın o kadar kolay yayılır.”

Bilim insanları, giderek ısınan bir iklimin, orman yangınlarının sadece yaz ayları yerine bundan böyle yıl boyunca gerçekleşmesinin temelini oluşturduğu ve daha fazla ev inşa edilirken bunun dikkate alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Balch, “İklim değişikliği, yangın mevsimleri uzattığı için kesinlikle bu hikayenin bir parçası. Artık bir sezonumuz yok. Artık yıl boyu süren yangınlarla yüz yüzeyiz” ifadelerini kullandı.

Gazedda Kıbrıs