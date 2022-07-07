Artırılmış gerçeklik lensleri ilk defa bir insan tarafından kullanıldı

Artırılmış gerçeklik lensleri ilk defa insan üzerinde test edildi. Lenslerin, ne zaman kullanıma sunulacağı belli olmasa da özellikle görme bozukluğu yaşayanlar ve sporcuların hedeflendiği belirtiliyor.

Uzun süre ekrana bakmanın gözleri olumsuz yönde etkilediği belirtilirken şimdi o ekranlar, direkt gözlere monte ediliyor.

Mojo Vision isimli şirket, dönüm noktası niteliğinde bir deneye imza attı ve artırılmış gerçeklik lenslerini ilk defa bir insan üzerinde denedi.

Şirketin CEO’su Drew Perkins, deneydeki denekti ve deneyimini şirketin blog’unda paylaştı. Perkins, görüntüleri görebildiğini, lens ile gelen bilgileri okuyabildiğini söyledi.



KABLOSUZ ŞARJ OLMA ÖZELLİĞİ

Lensin kendisi yalnızca 0,5 mm çapında olsa da şirket, bu kadar küçük ve ince bir alana pek çok şey sığdırmayı başarıyor. Küçük cihaza güç sağlamak için tıbbi sınıf bir mikro pil kullanılıyor ve kablosuz olarak şarj oluyor.

Mikro ekran, göz hareketlerinin takibi ile çalışıyor. Ayrıca gözler hareket ettikçe görüntüyü de sabitler.

SADECE BİR KİŞİ ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Perkins, blog yazısında görme bozukluğu olan kişiler ve sporcuların, şirketin bu lensleri hedef aldığı iki ana grup olduğunu belirtiyor. Büyük olasılıkla genel tüketim için üretilecek olsa da lenslerin gün boyunca odaklanmayı sağlayan ve bilgiye erişim sağlayan bir yardımcı olarak kullanılacağını belirtiyor.

Lensler ve Perkins, deney yapılmadan önce klinik deneylerden de geçti. Bununla birlikte, şimdiye kadar sadece bir kişi üzerinde test edildiğinden ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil.