  • BIST 2.425,56
  • Altın 965.453
  • Dolar 17.2455
  • Euro 17.5616
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADSÖ: Maymun çiçeğinde can kaybı arttı

Artırılmış gerçeklik lensleri ilk defa bir insan tarafından kullanıldı

»
Artırılmış gerçeklik lensleri ilk defa insan üzerinde test edildi. Lenslerin, ne zaman kullanıma sunulacağı belli olmasa da özellikle görme bozukluğu yaşayanlar ve sporcuların hedeflendiği belirtiliyor.
Artırılmış gerçeklik lensleri ilk defa bir insan tarafından kullanıldı

Uzun süre ekrana bakmanın gözleri olumsuz yönde etkilediği belirtilirken şimdi o ekranlar, direkt gözlere monte ediliyor.

Mojo Vision isimli şirket, dönüm noktası niteliğinde bir deneye imza attı ve artırılmış gerçeklik lenslerini ilk defa bir insan üzerinde denedi.

Şirketin CEO’su Drew Perkins, deneydeki denekti ve deneyimini şirketin blog’unda paylaştı. Perkins, görüntüleri görebildiğini, lens ile gelen bilgileri okuyabildiğini söyledi.

KABLOSUZ ŞARJ OLMA ÖZELLİĞİ

Lensin kendisi yalnızca 0,5 mm çapında olsa da şirket, bu kadar küçük ve ince bir alana pek çok şey sığdırmayı başarıyor. Küçük cihaza güç sağlamak için tıbbi sınıf bir mikro pil kullanılıyor ve kablosuz olarak şarj oluyor.

Mikro ekran, göz hareketlerinin takibi ile çalışıyor. Ayrıca gözler hareket ettikçe görüntüyü de sabitler.

SADECE BİR KİŞİ ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Perkins, blog yazısında görme bozukluğu olan kişiler ve sporcuların, şirketin bu lensleri hedef aldığı iki ana grup olduğunu belirtiyor. Büyük olasılıkla genel tüketim için üretilecek olsa da lenslerin gün boyunca odaklanmayı sağlayan ve bilgiye erişim sağlayan bir yardımcı olarak kullanılacağını belirtiyor.

Lensler ve Perkins, deney yapılmadan önce klinik deneylerden de geçti. Bununla birlikte, şimdiye kadar sadece bir kişi üzerinde test edildiğinden ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni iPhone 14 hakkındaki her şey: Çıkış tarihi sızdı (Fiyatı ne kadar)05 Temmuz 2022 Salı 17:08
  • HBO Max daha gelmeden Türkiye’deki projelerini durdurdu05 Temmuz 2022 Salı 14:50
  • Yapay zeka suçun işleneceği yeri önceden tahmin edebildi05 Temmuz 2022 Salı 11:37
  • NASA'nın yeni uydusunun Ay yolculuğu başladı04 Temmuz 2022 Pazartesi 20:16
  • Tesla araçlarında kritik güvenlik hatası! Avrupa harekete geçti04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:17
  • Amazon’dan Yüzüklerin Efendisi için dudak uçuklatan bütçe!04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:14
  • ‘Uzayda astronotların kemiklerine neler oluyor’ araştırması: Mars görevi için endişe verici03 Temmuz 2022 Pazar 20:55
  • Elon Musk, Twitter’da sessizliğini bozdu02 Temmuz 2022 Cumartesi 23:16
  • Instagram bir özelliğe veda ediyor: Amaç TikTok’la mücadele01 Temmuz 2022 Cuma 20:58
  • Araç temizlemenin önemli adımları01 Temmuz 2022 Cuma 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti