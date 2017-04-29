Artırılmış gerçeklik teknolojisini yayabilecek en ideal firma Apple olabilir

Tim Cook'un hevesine bakılırsa, yeni nesil iPhone'un bir çeşit artırılmış gerçeklik teknolojisi destekleyeceği kesin ama diğer ürünler hala birer söylenti...

Tim Cook 2011'de Apple'ın CEO'su olduğundan beri, aralıklı olarak çeşitli teknolojilerinden bahsettiğini gördük. Bunların içinde özellikle üstünde durduğu biri varsa, o da artırılmış gerçeklik (augmented reality – AR). Bazen ‘birleştirilmiş gerçeklik' veya ‘zenginleştirilmiş gerçeklik' denildiği de oluyor ama amaç aynı: Gerçek dünyanın üzerine sanal nesneleri bindirerek yepyeni bir deneyim türü yaratmak.

XTRLarge.com’dan Burak N. Aydın’ın haberine göre zamanında Steve Jobs akıllı telefon konseptine nasıl önem verdiyse ve bu alanda bir devrim yarattıysa, Cook da artırılmış gerçekliğe öyle bakıyor. 2016'da bu konuda yaptığı bir konuşmada yakın gelecekte her gün artırılmış gerçeklik deneyimleri ile içiçe olacağımızı söylemişti. Hatta neredeyse üç öğün yemek yemek kadar doğal hale geleceğini savunuyor.

Apple'ın bu yönde çalışmalar yaptığı biliniyor ama henüz ne şekilde piyasaya çıkacağını, şirket dışında kimse bilmiyor. Ama Bloomberg'in verdiği bilgiye bakılırsa Cook sırf bu konsept için, şirket dışında uzmanlardan oluşan bir ekip kurmuş durumda. Artırılmış gerçeklik alanında yeni ürün ve çözümler üzerine çalışan bu ekibin lideri, eskiden Dolby Laboratories'de görev yapmış yüksek seviye bir yönetici. Ekibin kendisi ise Oculus firmasında Rift sanal gerçeklik gözlüğü ve Microsoft'da HoloLens artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışmış uzmanlardan oluşuyor. Ayrıca ekipte Hollywood'dan gelme dijital efekt uzmanlarının da bulunduğu bilgisi verilmiş.

Firma aynı anda birkaç ürün üzerine de gidiyor olabilir. Bloomberg bu ekibin öncelikli projesinin, yeni iPhone ile kablosuz bağlantı kuracak bir artırılmış gerçeklik gözlüğü olduğunu ifade ediyor. Bu gözlük için Alman optik firması Carl Zeiss ile iş birliği yapıldığı da söylentiler arasında yer alıyor. Apple bu konuda çalışan startup'lar da satın alıyor, Metaio'yu 2015'de ve FlyBy Media'yı da 2016'da satın almıştı.

Son model iPhone'un bir şekilde bu teknolojiyi destekleyeceğine garanti gözüyle bakılıyor ama diğer aksesuarlar için henüz dişe dokunur bir bilgi yok. Hatta ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni modelde kızılötesi projektör ve alıcı bulunan yenilikçi bir kamera sistemi bulunacağını bile açıkladı. Bu türden bir özellik iPhone'a, Xbox oyun konsolunun hareket ve derinlik algılayıcı ek cihazı Kinect'e benzer beceriler kazandırabilir. Bu kamerayı geliştiren firmanın da, yine Apple'ın 2013'de satın aldığı İsrailli PrimeSense olduğu söyleniyor.

Pazar araştırma firması Global Market Insights'ın AR raporunda, pazarın 2024 yılında yüzde 80 büyüyerek 165 milyar dolara çıkması öngörülmüş. Apple da anlaşılan bu pastadan ciddi bir pay kapma peşinde. Belki de artırılmış gerçeklik teknolojisini yayabilecek en ideal firma Apple olabilir.