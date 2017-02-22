Artış sadece belirli tarih sonrası kamuya girenlere verilecek...

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş, kamu çalışanlarına ilişkin artış olacağını açıkladı.

Denktaş bugün mesai saatleriyle ilgili kamuda yetkili sendikalarla görüştü, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin başında açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, maaş artışları konusunda açılım yapılacağını bütçe görüşmeleri sırasında dile getirdiklerini anımsatarak, döviz dalgalanması nedeniyle durumu yeniden değerlendirdiklerini aktardı.

Denktaş, “Şubat maaşları dahil olmak üzere 2011 sonrasında kamuya girenlere yüzde 2.14’lük artış yapıldı” dedi.

Kamuya 6 ayda yüzde 7.86 olarak yansıyan hayat pahalılığı artışının 2011 sonrasında işe girenlerde 2.14’lük artışla yüzde 10’a tamamlandığını ifade eden Denktaş, buna göre 2011 sonrası işe girenlerin maaşlarında bir yıllık artışın yüzde 12.23 olduğunu söyledi.