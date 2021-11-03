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Arts Of Small Talk’un İlk Konukları Halil Kalgay Ve Nihat Ağdaç

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Arts Of Small Talk’un İlk Konukları Halil Kalgay Ve Nihat Ağdaç
Arts Of Small Talk’un İlk Konukları Halil Kalgay Ve Nihat Ağdaç

 Telsim ve Rüstem’s işbirliğinde her ay yapılacak “Arts of Small Talk” söyleşilerinin ilkine Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği Başkanı Halil Kalgay ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konzertmaister’i Nihat Ağdaç konuk oldu.
 

Rüstem Kitabevi bahçesinde müzik hakkında keyifli bir sohbetin yapıldığını söyleşinin moderatörlüğünü Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar üstlendi.
 

Başta müzik olmak üzere, kültür sanat çalışmaları sürecinde yaşadıkları tecrübe ve sık sık karşılaştıkları sorunları ifade eden Kalgay ve Ağdaç, ülkede sanata daha çok önem verilmesi ve sanatın yaşatılabilmesi için ortak bir vizyonla ve hep birlikte hareket edilmesinin altını çizdi.

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