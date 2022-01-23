  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

Arts Of Small Talk’un Konukları Osman Alkaş Ve Doğuş Özokutan Oldu

»
Arts Of Small Talk’un Konukları Osman Alkaş Ve Doğuş Özokutan Oldu
Arts Of Small Talk’un Konukları Osman Alkaş Ve Doğuş Özokutan Oldu

“Arts of Small Talk”un bu ayki konukları, oyuncu Osman Alkaş ve yönetmen Doğuş Özokutan oldu. Kuzey Kıbrıs’ta oyuncu ve yönetmen olmanın konuşulduğu söyleşinin moderatörlüğünü Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar yaptı.


Söyleşide, ülkedeki sinema ve oyunculuk çalışmalarının ne gibi zorluklarla karşı karşıya olduğu ve dünyaya açılmakla ilgili konular hakkında konuşuldu. Kıbrıs Türk Sineması’nın nerede olduğu, doğdu fakat emekliyor mu koşuyor mu konusunun sorgulandığı söyleşide, gelişmesi için neler yapılması gerektiği ve dünya sinemasının Kıbrıs Türk Sinemasına nasıl bakıyor olduğu da ele alındı.


Dünyada Kıbrıs Türk Sineması’nın bilinmesi, ülkemizin değerlerinin sinema gibi önemli bir sanat aktivitesiyle dünya ile bütünleşmesi ve bu tanıtımlarla turizm açısından nasıl faydalar sağlanabilineceğiyle ilgili konulara değinen Alkaş ve Özokutan, ülkede sanata daha çok önem verilmesi ve sanatın yaşatılabilmesi için ortak bir vizyonla ve hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.


Oyuncu Osman Alkaş ve Yönetmen Doğuş Özokutan’ın kendi tecrübelerinden de örnekler verdikleri söyleşide, kendi başarı öykülerini anlatarak, Kıbrıs Türk Sineması için yaptıkları başarılı projelerinden ve ülkemize kattıkları değerli faydalardan da söz etti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Menajeri Duyurdu! Ünlü Oyuncu Kayak Kazasında Hayatını Kaybetti19 Ocak 2022 Çarşamba 18:48
  • İkincisi Düzenlenecek Girne Grafiti Yarışmasına 21 Şubat’a Kadar Başvuru Kabul Edilecek19 Ocak 2022 Çarşamba 15:26
  • Ahmet Yıkık’ın, “Kıbrıs Türk Edebiyatında İlk Tefrika Roman: Bir Bakış” Adlı Kitabı Yayımlandı18 Ocak 2022 Salı 15:27
  • "Oh Mis Gibi"Nin Galası 29 Ocak'ta17 Ocak 2022 Pazartesi 23:47
  • Sezen Aksu hakkında suç duyurusu17 Ocak 2022 Pazartesi 20:49
  • İtalyan modacı Cerruti hayatını kaybetti16 Ocak 2022 Pazar 16:00
  • İskoçya’daki bir çatı katında beş Osmanlı padişahının portreleri bulundu15 Ocak 2022 Cumartesi 14:59
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Küçük Ve Denktaş Anısına Konser Verdi15 Ocak 2022 Cumartesi 12:57
  • ABD'li Oyuncu Baldwin Set Kazası Soruşturması İçin Telefonunu Teslim Etti15 Ocak 2022 Cumartesi 11:35
  • ‘Don’t Look Up’ Netflix’te Tüm Zamanların En Çok İzlenen İkinci Filmi13 Ocak 2022 Perşembe 00:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti