Artun Doğa hayatını kaybetti!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ani ve Gayri Tabii Ölüm 5.5.2019 tarihinde, saat 19:40 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Artun Doğa (E-52), Küçük Kaymaklı’da bulunduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.
Artun Doğa’nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Soruşturma devam etmektedir.”
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