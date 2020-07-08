Artuner hayatını kaybetti

Turizm Tanıtma Dairesi eski müdürü Hasan Artuner yaşamını yitirdi. Hasan Artuner'in ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Artuner'in cenazesi 09.07.2020 Perşembe günü öğle namazı sonrası Lekoşa'da toprağa verilecek.
Hasan Artuner
Turizm Tanıtma Dairesi eski müdürü Hasan Artuner yaşamını yitirdi. Hasan Artuner'in ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Artuner'in cenazesi 09.07.2020 Perşembe günü öğle namazı sonrası Lekoşa'da toprağa verilecek.
Hasan Artuner
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