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Arucad 2’nci Liseler Arası Tasarım Yarışması Ödül Töreni Dün Akşam Yapıldı

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Arucad 2’nci Liseler Arası Tasarım Yarışması Ödül Töreni Dün Akşam Yapıldı
Arucad 2’nci Liseler Arası Tasarım Yarışması Ödül Töreni Dün Akşam Yapıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) bu sene ikincisini düzenlediği “Liseler Arası Tasarım Yarışması”nın ödül töreni dün akşam ARUCAD Atölyeler Binası’nda pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

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ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, yarışmada, birinciliği Girne Anafartalar Lisesi’nden Burak Zafer Kibar, ikinciliği Lefkoşa Türk Lisesi’nden Süleyman Şehit, üçüncülüğü English School of Kyrenia’dan Ekatarina Vardar ve Erbil Arkın Özel Ödülü’nü Değirmenlik Lisesi’nden Güllü Güloğlan kazandı.

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Yarışmacılara, ARUCAD’dan tam burs ve para ödülleri takdim edildi. Ayrıca kazanan yarışmacıların liselerinin resim atölyelerine katkıda bulunuldu.

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Gecede, diğer katılımcıların tasarımlarından bir seçki yapılarak, sosyal medya ödülleri için oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Değirmenlik Lisesi’nden Sibel Çapar sosyal medya birincisi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Derviş Eren Şimşek sosyal medya ikincisi, Naz Irmak Göksan ise sosyal medya üçüncü oldu.

Ödül töreninde, ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi konuşma yaptı.

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