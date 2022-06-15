ARUCAD 3. Liseler Arası Tasarım Yarışmasının Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) geleneksel hale getirdiği ve bu yıl üçüncüsü gerçekleşen ‘İklim Krizini Durdurabiliriz’ başlıklı Liseler Arası Tasarım Yarışmasına gelen yoğun talep üzerine başvuru süresi uzatıldı. Yeni başvuru tarihi 15 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

Genç neslin iklim değişikliği sorunu karşısındaki duyarlılığını tartmak, Dünya’nın yakın geleceğine karşı bakış açılarını gözlemlemek ve onlara sanatsal açıdan yeni vizyonlar kazandırabilmeyi amaçlayan ARUCAD 3. Liseler Arası Tasarım Yarışması, Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve yurt dışındaki lise öğrencilerinden başvuru kabul ediyor.

Lise öğrencileri, iklim krizi konusunda farklı disiplinlerden eserlerle yarışmaya katılım gösterilebiliyor. Yarışma öğrencilerin, resim, fotoğraf, video, dijital boyama, afiş, çizgi roman, seramik veya heykel alanlarından birinde veya karma olarak hazırladıkları çalışmaları kabul ediyor.

Bu yıl toplam ödülün 30.000 TL’yi bulduğu yarışmada kazananlar için belirlenen miktarlar sırası ile;

Birinci 10.000 TL

İkinci 7.500 TL

Üçüncü 5.000 TL

Jüri Özel Ödülü 2.500 TL

Jüri Özel Ödülü 2.500 TL

Sosyal Medya Ödülü Birincisi 1.250 TL

Sosyal Medya Ödülü İkincisi 750 TL

Sosyal Medya Ödülü Üçüncüsü 500 TL

Kazanan öğrencilere verilecek ödüllerin dışında okullarının resim atölyelerine de toplam 10.000 TL değerinde katkı yapılacaktır. Başvuruda bulunacak öğrenciler yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye arucad.edu.tr web sitesi üzerinden veya 0533 820 21 83 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilir.