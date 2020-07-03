ARUCAD, akademik programlarına YÖK’ten onay aldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) akademik programları, Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) onayı aldı.

YÖK Başkanlığı’nın onayıyla, ARUCAD’ın programları 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alarak, Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabulüne başlayacak.

Arkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı’na (AREKAV) devredildiğini duyuran ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı ve AREKAV VYK Başkanı Dr. Sinan Arkın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2018-2019 Akademik Yılında eğitim hayatına başlayan ARUCAD’ın, bölgenin sanat, tasarım ve iletişim alanlarını aynı çatı altında toplayan tek konu odaklı üniversitesi olduğunu belirtti.

Arkın, ARUCAD’ın son teknolojiyle donatılan atölye, stüdyo ve laboratuvarlarıyla çağdaş eğitim olanaklarına sahip olduğunu kaydetti.

Sanat, tasarım ve iletişim odaklı eğitim veren üniversitenin, “Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Görsel İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim Bölümleri” Türkiye’nin 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacak.

2020-2021 AKADEMİK YILI İÇİN BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Bu yıl pandemi nedeniyle, üniversiteye kayıt yaptıracak KKTC vatandaşı ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC uyruklu öğrencilere sınavsız yüzde 75 burs garantisi sunan ARUCAD’da, adaylar mülakatlara katılarak burslarını yüzde 100’e kadar yükseltebiliyor.

Geniş burs imkânları sunan Üniversitenin tüm bölümlerine başvurular devam ediyor.