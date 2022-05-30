  • BIST 2.528,41
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3889
  • Euro 17.6453
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKA1 Haziran Dünya Süt Günü

ARUCAD Anka 4'üncü oldu

» »
ARUCAD ANKA, erkek masa tenisi takımı Türkiye 2. Liginde dördüncü oldu.
ARUCAD Anka 4'üncü oldu

ARUCAD ANKA, erkek masa tenisi takımı Türkiye 2. Liginde dördüncü oldu.


Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2020 yılında imzaladığı anlaşma ile Anka Spor Derneği’ne isim sponsoru olmuştu. Takım, 2021-2022 sezonunda “ARUCAD Anka” adıyla KKTC ve Türkiye Masa Tenisi Liglerinde mücadele ediyordu. ARUCAD ANKA erkek masa tenisi takımı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) 2. Liginde dördüncü oldu.

ARUCAD ANKA Başkanı Ahmet Aknar yaptığı açıklamada Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) 2. Liginin ilk etabında oynanan maçlar sonucu ilk 8’e girerek play-off hakkı elde ettiklerini aktardı. ARUCAD ANKA, kurallar gereği ilk iki etapta kendi aralarında oynadıkları maç puanlarının play-off maçlarına taşınmasından sonra 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Bursa’da gerçekleşen play-off maçlarında namağlup olup 7’de 7 galibiyet alarak 2. Ligin 4’üncülük kupasını kazandı. Başkan Aknar, “2. Ligin 4’üncülük kupasını Kuzey Kıbrıs’a kazandırdık. Bize güvenip destek olan ARUCAD’ın yöneticilerine ve sporcu velilerimize teşekkürlerimi sunarım” dedi.

prof.-dr.-asim-vehbi-005.jpg

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “2 yıldır isim sponsor olduğumuz ARUCAD ANKA’nın Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2. Liginde aldığı başarıdan dolayı çok mutlu olduk. Emekleri ve inançları sonucunda 4’üncülük kupasını Kuzey Kıbrıs’a kazandırdılar. ARUCAD Ailesi olarak ARUCAD ANKA Başkanına, kulüp yöneticilerine ve tüm sporcularımıza hem bu başarı için hem de sürekli bizlere şampiyonluk getirdikleri için teşekkür ediyor ve devamının gelmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gülnur Sadıkoğlu’ndan ARUCAD’a Anlamlı Bağış26 Nisan 2022 Salı 21:08
  • ARUCAD'ın Profersörüne Pjeter Bogdani Onur Ödülü24 Nisan 2022 Pazar 09:45
  • Dünya Sanat Gününde ARUCAD’da Sanat Konuşuldu17 Nisan 2022 Pazar 10:13
  • ARUCAD rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’den “Dünya Sanat Günü” mesajı  14 Nisan 2022 Perşembe 14:37
  • ARUCAD'a uluslararası ödül11 Nisan 2022 Pazartesi 13:31
  • Rodin Koleksiyonunun Antalya Kültür Sanat’taki Sergi Açılışı Ertelendi09 Nisan 2022 Cumartesi 19:13
  • Tutkunun Heykeltıraşı Rodin Antalya’da!07 Nisan 2022 Perşembe 13:45
  • ARUCAD, Türkiye’den Gelen Güzel Sanatlar Lise Müdürlerine Yönelik Eğitim Çalıştayı Düzenledi02 Nisan 2022 Cumartesi 10:16
  • “Hayati’nin Evreni” Sergisi Bu Akşam Girne’de Art Rooms Galeri’de Açılıyor17 Şubat 2022 Perşembe 17:46
  • ARUCAD Öğrencilerine, Manchester Metropolitan Üniversitesi Diplomasi Fırsatı02 Şubat 2022 Çarşamba 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti