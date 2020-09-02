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ARUCAD ANKA Spor Derneği’ne isim sponsoru oldu

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ARUCAD ANKA Spor Derneği’ne isim sponsoru oldu
ARUCAD ANKA Spor Derneği’ne isim sponsoru oldu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Anka Spor Derneği’ne isim sponsoru oldu. Takım, 2020-2021 sezonunda “ARUCAD Anka” adıyla Türkiye ve KKTC Masa Tenisi Ligleri’nde mücadele edecek.        

Söz konusu sponsorluk protokolüne ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı ve AREKAV Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Arkın ve Anka Spor Derneği Başkanı Ahmet Aknar imza koydu.                 

ARUCAD ve Anka Spor Derneği arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla, Anka Takımı 2020-2021 sezonunda, “ARUCAD Anka” ismiyle Türkiye Masa Tenisi Ligleri’nde ve KKTC’de mücadele edecek. Yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı ve AREKAV Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Arkın, “Ülkemizi geçtiğimiz yıllarda masa tenisi branşında Türkiye Ligleri’nde başarıyla temsil eden Anka Takımı’na sponsor olmaktan dolayı mutluyuz. Bu yıl da Üniversitemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz” dedi.    

İmza töreninde konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi “Bugün güzel bir işbirliğinin ilk adımını, Dr. Sinan Arkın ve Ahmet Aknar’ın imza koyduğu bu törende atmış bulunuyoruz. ARUCAD olarak sanat ve kültüre de olduğu gibi spor alanındaki derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde olmaya devam edeceğiz” dedi. İşbirliğinin ülkemize hayırlı olmasını temenni eden Vehbi, “Hedeflerimiz büyük, önümüzdeki yıl ARUCAD Anka olarak Türkiye Masa Tenisi Ligleri’nde başarılı olmak istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tüm dünyanın ve ülkemizin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten Anka Spor Derneği Başkanı Ahmet Aknar “Bu zorlu dönemde bizlere destek olan ARUCAD’a, Anka Takımı adına teşekkürlerimi sunuyorum. ARUCAD Anka Takımı, ülkemizi Türkiye Masa Tenisi Ligleri’nde en iyi şekilde temsil etmek için tüm çabasını ortaya koyacaktır” şeklinde konuştu.

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