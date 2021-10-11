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ARUCAD Art Space, Serap Kanay’ın ‘The Tumultuous Experience of Pandemic Life’ adlı yeni sergisine ev sahipliği yapıyor

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Sergi, 12 Ekim Salı günü 19.00’da düzenlenecek açılış kokteyli ile izleyiciyle buluşuyor.  
ARUCAD Art Space, Serap Kanay’ın ‘The Tumultuous Experience of Pandemic Life’ adlı yeni sergisine ev sahipliği yapıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) bünyesinde 2018’den bu yana Lefkoşa Surlariçi’nde sanat faaliyetlerini yürüten ARUCAD Art Space, Serap Kanay’ın ‘The Tumultuous Experience of Pandemic Life’ adlı yeni sergisine ev sahipliği yapıyor.  Sergi, 12 Ekim Salı günü 19.00’da düzenlenecek açılış kokteyli ile izleyiciyle buluşuyor.  

 

COVID-19'la mücadele kapsamında tüm dünya karantinaya girerken birçok sanatçı bu süreçle baş etme yöntemi olarak üretmeyi seçmiştir. Özellikle ses, metin, fotoğraf ve tekstil kullanarak farklı disiplinlerde enstalasyon/yerleştirme çalışmaları gerçekleştiren Serap Kanay’ın, pandeminin ilk kapanma döneminde yazdığı metinlerle başlayan yeni çalışmalarını çizimleri takip etmiştir.  

 

Serap Kanay’ın bu süreçte ürettiği 100’ün üstünde çizim ve metinden oluşan iki adet sanatçı kitapçığının ve bu kitaplardan seçilmiş eserlerden, elde edilen dijital baskıların yer aldığı ‘The Tumultuous Experience of Pandemic Life’ adlı sergisi, 12 Ekim 2021 Salı günü 19.00’da, Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’de izleyiciyle buluşuyor.  The Tumultuous Experience of Pandemic Life adlı sergi 9 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

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