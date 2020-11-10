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ARUCAD, Atatürk’ü Andı

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk`ü Anma Programı, ARUCAD Garden’da gerçekleşti.
ARUCAD, Atatürk’ü Andı

Program, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Atatürk’ü Anma Programının konuşmasını gerçekleştiren ARUCAD İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu, “İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik; geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur” diyerek sözlerine başladı.

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘manevi mirasçılarından’ içselleştirmelerini istediği fikir ve ideallerinden bahseden Yayınoğlu, “Onu, tarihin kaydettiği birçok lidere ait düşünce sisteminden ayrı bir yerde görmemizi gerektiren belki de en önemli saptaması şuydu: “Bir millet, sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” ifadelerini kullandı.

 

Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu, vefatının 82. yılında Atatürk’ü sevgi ve şükranla andıklarını belirterek sözlerini sonlandırdı.  

Program, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin önderliğinde ARUCAD Akademisyenleri, çalışanları ve öğrencilerinin Atatürk büstüne çiçekler bırakmasıyla sona erdi.  

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