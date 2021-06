ARUCAD CUMULUS’a tam üye

10 Haziran Perşembe günü Roma’da gerçekleşen CUMULUS’un Genel Kurul Toplantısında, üniversitenin kurulma amacını, eğitim modelini ve gelecek projelerini anlatan ARUCAD, Kıbrıs’taki üniversiteler arasında tam üyeliğe kabul edilen yalnızca iki üniversiteden biri oldu. Royal College of Art, Rhode Island School of Design, Manchester Metropolitan University, Parsons School of Design

gibi üniversitelerin yer aldığı CUMULUS, dünya çapında prestijli üniversitelerin üye olduğu uluslararası bir birliktir. CUMULUS’a üye olan tüm üniversitelerin ortak amacı, öğrenci ve akademisyen değişimi yoluyla eğitim kalitesini artırmaktır.

Sanat, Tasarım ve Medya Üniversiteleri Birliği: CUMULUS