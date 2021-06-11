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ARUCAD CUMULUS’a tam üye

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), sanat, tasarım ve medya alanındaki üniversiteler arasında evrensel  bir ağ oluşturan CUMULUS’a tam  üye oldu.  
ARUCAD CUMULUS’a tam üye

 

 

 

10 Haziran Perşembe günü Roma’da gerçekleşen CUMULUS’un Genel Kurul Toplantısında,  üniversitenin kurulma amacını, eğitim modelini ve gelecek projelerini anlatan ARUCAD, Kıbrıs’taki üniversiteler arasında tam üyeliğe kabul edilen yalnızca iki üniversiteden biri oldu. Royal College of Art, Rhode Island School of Design, Manchester Metropolitan University, Parsons School of Design

 gibi üniversitelerin yer aldığı CUMULUS, dünya çapında prestijli üniversitelerin üye olduğu uluslararası bir birliktir.  CUMULUS’a üye olan tüm üniversitelerin ortak amacı,  öğrenci ve akademisyen değişimi yoluyla eğitim kalitesini artırmaktır.  

 

Sanat, Tasarım ve Medya Üniversiteleri Birliği: CUMULUS   

 

CUMULUS (International Association of Universities and Colleges of Art, Design & Media) küresel bir sanat, tasarım ve medya üniversiteleri birliğidir. 1990 yılında kurulan CUMULUS, 2011’den bu yana UNESCO tarafından tanınmaktadır. CUMULUS, dünyanın her yerinden üst düzey eğitim kurumlarını bir araya getirerek dinamik ve esnek bir akademik forum oluşturmayı ve bu ortaklığı sürdürmeyi hedeflemektedir. CUMULUS, aynı zamanda sanayi ve iş dünyası ile ilgili eğitim ve araştırma işbirliğinin teşvik edilmesini sağlamaktadır. Merkezinin Finlandiya’da bulunduğu CUMULUS’un, 2019’dan bu yana dünya çapında toplamda 61 ülkeden 340 üyesi bulunmaktadır.

 

Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu: “CUMULUS üyeliği, Adadaki eğitim kalitesine etki edecek önemli bir gelişme”  

Ekim 2020’den bu yana CUMULUS Genel Sekreteri Eija Salmi ile iletişimi sürdüren ARUCAD İç Mimarlık ve  Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu,  “ARUCAD’ın CUMULUS’a üyeliği için gerekli yeterliliğe sahip olduğunu genel kurul toplantısında ve görüşme süreci boyunca anlattık. Üniversitemiz, bu gelişmeyle birlikte Ada’da CUMULUS’ta tam üyeliğe kabul edilen ilk yükseköğretim kurumlarından biri olmuştur. Bu süreçte Manchester Metropolitan Üniversitesi (İngiltere) ve Aalto Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Finlandiya) bizlere çok destek olmuştur” ifadelerini kullandı.

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Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu

ARUCAD öğrencileri için sanat-tasarım-iletişim odaklı bir üniversite ortamına en uygun olan modeli hedeflediklerini belirten Yapıcıoğlu, “Bu bağlamda CUMULUS üyeliği ülkemiz ve üniversitemiz için önemli adımlardan biri oldu. Gerek dünya çapındaki üye üniversiteler arasındaki sürekli iletişimle, gerekse de ERASMUS, öğrenci ve akademisyen değişimi gibi programlarıyla sanat, tasarım ve medya alanlarındaki eğitimi en yüksek standartlara çıkarmak için çalışan bu önemli birliğin bir parçası olmak, hem ARUCAD hem de Adadaki eğitim kalitesi için heyecan ve gurur duyduğumuz bir gelişmedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

2017 yılında kurulan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), YÖK ve YÖDAK onaylı bölümleriyle sanat,  tasarım ve iletişim odaklı eğitim vermektedir.

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