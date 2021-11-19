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Arucad ICO-D Üyeliğine Kabul Edildi

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Uluslararası Tasarım Konseyi’ne kabul edildi.
Arucad ICO-D Üyeliğine Kabul Edildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Uluslararası Tasarım Konseyi’ne kabul edildi.

ARUCAD Uluslararası ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç, konuyla ilgili açıklamasında, Uluslararası Tasarım Konseyi’ne (International Council of Design-ICo-D) oy birliğiyle gerçekleşen üyeliğin küresel tanınırlık yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Dalkılıç, ICo-D’un tasarım, sanat, iletişim ve kültürel alanda önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

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