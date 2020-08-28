  • BIST 1.098
  • Altın 461,746
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6964
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1592 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,10 kişi taburcu edildi

ARUCAD ile Dr. Fazıl küçük Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

» »
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
ARUCAD ile Dr. Fazıl küçük Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, protokole ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı ve AREKAV Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Arkın ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük imza koydu.  

İşbirliği çerçevesinde ARUCAD, her yıl Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından ihtiyaçlı öğrencilere eğitim bursu sağlayacak. Ayrıca Üniversite ve Vakıf işbirliğinde çeşitli konferanslar, seminerler, paneller ve sergiler düzenlenecek.  

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, ihtiyaçlı gençlere sağladığı bu katkıdan dolayı Üniversite yetkililerine teşekkür etti. Vakfın amacının, maddi imkânı olmayan Kuzey Kıbrıslı gençlere burs vererek eğitimlerine devam etmelerini sağlamak olduğunu belirten Küçük, diğer amacının ise Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesinin gençlere anlatmak olduğunu belirtti.

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı ve AREKAV Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Arkın, kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olan ARUCAD ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın isminin yan yana durmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Arkın, “Bu işbirliği ile ihtiyaç sahibi birçok gencimiz, hayallerini gerçekleştirme imkânı bulacaktır” dedi.   

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi de, “Üniversite olarak Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile yapılan işbirliğinden dolayı büyük mutluluk duyduk. Bu sayede ihtiyaç sahibi gençler ortak hedefler doğrultusunda eğitim alabilecektir” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Önümüzdeki hafta içerisinde YKS sonuçları açıklanacak22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:32
  • ÖSYM Başkanı Aygün: YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:10
  • UKÜ Yeni Dönem Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kayıt Başvuruları Başladı22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:20
  • KKTC'de Üniversitelerde öğretim 1 Ekim'de başlayacak21 Ağustos 2020 Cuma 16:49
  • UKÜ Lisansüstü Kayıtları Başladı!19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:59
  • Okullar nasıl açılacak? Türkiye'de açıklandı, sıra kuzey Kıbrıs'ta...19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:13
  • YÖK’ten yetki devri: Eğitim fakültelerindeki müfredatla ilgili kararları artık üniversitenin ilgili kurumları karar verecek18 Ağustos 2020 Salı 15:29
  • “Eğitim nasıl başlayacak, 21 Ağustos'ta açıklanacak”14 Ağustos 2020 Cuma 17:36
  • Dr. Fazıl Küçük Vakfı burs başvuruları başlıyor12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:23
  • ARUCAD öğrencilerinin yaz sergisi açılıyor12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti