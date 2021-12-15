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ARUCAD İLE WARSAW Management Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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ARUCAD İLE WARSAW Management Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
ARUCAD İLE WARSAW Management Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Warsaw Management Üniversitesi (Collegium Humanum) arasında, akademik bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirmek ve bilimsel amaçlarla akademik personel değişimini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
  
ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, imzalanan iş birliği protokolüne göre iki üniversite, eğitim, öğretim ve araştırma amaçlı kullanılacak çeşitli yayınlarla materyal değişimi yapacak, araştırma projeleri ve ilgi alanlarında ortak bilimsel toplantıların organizasyonunu teşvik edip destekleyecek ve yaz okulu programları düzenleyebilecek.
 
Protokole ARUCAD adına Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, Warsaw Management Üniversitesi Rektörlüğü adına Öğretim Üyesi Dr. Thorsten Eidenmüller imza koydu. 

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “İki üniversitenin çalışma alanları ve programlarının birebir örtüştüğünü söyleyemeyiz, ancak ortak çalışmalar yapmak için iş birliği alanlarının sınırı yoktur. Gelecekte yaz okulu planlamaları yapabiliriz, iki üniversitenin öğrencilerine, Varşova ve Girne Kampüslerinde geniş imkânlar sunabiliriz” dedi. 

Vehbi sözlerini, “İş birliği ile atılan ilk adımla, akademisyen değişiminde bulunmak, akademik yayın yapmak, çeşitli araştırma ve konferanslar düzenlemek adına güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum” diyerek tamamladı.
 
EIDENMULLER

Warsaw Management Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Thorsten Eidenmüller, iki üniversitenin programlarının ortak olmamasına rağmen, birlikte çalışmalar yapmak hedefiyle imzaladıkları iş birliği sözleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

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Eidenmüller, “Kuzey Kıbrıs’ı yıllardır ziyaret ediyorum, ARUCAD yetkilileri ile uzun senelere dayanan yakın ilişkilerinin devam etmesi neticesinde bir iş birliği protokolü imzaladık. Güzel bir adım attık. İki üniversitenin imkân ve olanaklarının paylaşılacağı çalışmaları sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu. 

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