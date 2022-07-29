ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu EAQUALS Tarafından Akredite Edildi

Dünya çapında dil eğitimi veren kurumları denetleyen ve yabancı dil profesyonellerinin fikirlerini paylaşmaları, profesyonellerin kendilerini mesleki anlamda geliştirmeleri için fırsatlar sağlayarak yabancı dil eğitiminde mükemmelliği teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bir kuruluş olan EAQUALS, yalnızca İngilizce dil eğitiminde öğretim ve öğrenim standartlarını karşılaşan kurumları akredite etmektedir.

24-25 Mayıs 2022 tarihlerinde İngiltere’den ARUCAD Kampüsünü ziyarete gelen EAQUALS denetim ekibi, öğrenci ve akademisyenlerle görüşerek ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu’nu değerlendirdi.

ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu, denetim raporunda beş ana kategoride mükemmelliği elde ederek EAQUALS tarafından akredite edildi ve önemli bir başarıya imza attı. İngilizce Hazırlık Okulunun, EAQUALS denetim raporu ve karar yazısında aşağıdaki maddeleri karşıladığı yer aldı;

Nitelikli İngilizce öğretmenleri

Etkili ve eğlenceli öğretim ve öğrenme

Açıkça tanımlanmış bir İngilizce öğrenme programı

Doğru ve anlamlı değerlendirme süreçleri

Uygun tesisler ve kaynaklar

Öğrenci refahı ve sınıf dışı hizmetler için etkili düzenlemeler

Sunulan hizmetler hakkında açık, doğru ve eksiksiz bilgiler

İngilizce Hazırlık Okulunun elde ettiği başarı ile ilgili konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Bu yıl ilk mezunlarımızı vermenin heyecanını yaşarken, İngiltere’den gelen EAQUALS ekibinin yaptığı denetimler sonucunda İngilizce Hazırlık Okulumuzun üst düzey notlarla uluslararası bir kurum tarafından akredite edilmesi bizleri sevindirmiştir. İngilizce hazırlık eğitiminin kalitesinin ispatı niteliğinde olan bu akreditasyon ile neredeyse tüm bölümlerinde İngilizce eğitim veren ARUCAD, dünya çapında bir üniversite olma misyonu ile ilerlediğini bir kez daha göstermiştir. EAQUALS gibi tanınmış ve prestijli bir kuruluş tarafından akredite olmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. İngilizce Hazırlık Okulu müdürü ve eğitmenleri başta olmak üzere tüm akademisyenlerimizi ve idari kadromuzu kutlar, bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim ” dedi.