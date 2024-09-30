ARUCAD Journal’in 2. sayısı yayında

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), sanat, tasarım, iletişim, müzik ve sahne sanatları alanlarına odaklanan hakemli akademik yayını ARUCAD Journal’ın 2. sayısı dijital olarak yayınlandı.

Yayın, akademisyenler, araştırmacılar ve uygulayıcılar için sanat ve tasarım alanlarındaki yenilikçi çalışmaların paylaşıldığı bir platform olmayı sürdürüyor.

İlk sayısı Eylül 2023'te yayınlanan ARUCAD Journal’ın yeni sayısı da dijital olarak erişime sunuldu. ARUCAD Journal, sanat, tasarım ve iletişimin farklı disiplinlerinde akademik üretimi teşvik eden bir platform olarak, disiplinlerarası işbirliklerini ve eleştirel düşünceyi destekliyor. İlk sayısında olduğu gibi, bu sayıda da yaratıcı disiplinlerdeki inovatif araştırmaları, eleştirel analizleri ve uygulamalı çalışmaları paylaşarak sanat, tasarım ve iletişim alanlarındaki akademik tartışmalara katkı sağlamayı hedefliyor.

Yeni sayıda, yaratıcı disiplinler arasında yer alan çağdaş sanat, medya çalışmaları, mimarlık, görsel kültür ve dijital sanat gibi geniş bir konu yelpazesi ele alınıyor. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok akademisyenin katkılarıyla hazırlanan bu sayı, sanatın toplumsal etkileri ve yaratıcı süreçlerin incelendiği makalelerle dikkat çekiyor.

ARUCAD Journal, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler kabul etmekte ve online olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca, dijital platform üzerinden Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Almanca dillerine çevrilerek erişim sağlanabilmektedir.

Araştırmacılar, derginin yeni sayısına https://arucadjournal.com adresinden ulaşabilirler.