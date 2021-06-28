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ARUCAD, MANCHESTER SCHOOL OF ART’DAN TIM BRENNAN’LA WEBINAR GERÇEKLEŞTİRDİ 

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ARUCAD, MANCHESTER SCHOOL OF ART’DAN TIM BRENNAN’LA WEBINAR GERÇEKLEŞTİRDİ 
ARUCAD, MANCHESTER SCHOOL OF ART’DAN TIM BRENNAN’LA WEBINAR GERÇEKLEŞTİRDİ 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Manchester School of Art (MSoA) Sanat ve Performans  Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tim Brennan ile “Alone and Together:  An Introduction to Works of Tim Brennan” başlıklı web semineri gerçekleştirdi. Brennan, sanatsal çalışmalarını ve performanslarını uluslararası alanda düzenli olarak sergileyen tanınmış bir sanatçıdır.    

 

ARUCAD'ın ev sahipligini yaptığı “Alone and Together: An Introduction to Works of Tim Brennan” (Tek ve Bir: Tim Brennan’ın Eserlerine Bir Giriş) başlıklı web seminerinde, Manchester School of Art’ın Sanat ve Performans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tim Brennan yaratıcı üretimindeki süreçler ve sanat pratiğiyle ilgili birçok konuyu konuştu. Sanatın pek çok dalında eserler üreten, multidisipliner bir sanatçı olan Brennan’ın, çalışmalarının tanıtılıp yorumlandığı ve moderatörlüğünü ARUCAD Fotoğraf Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Plümer Bardak’ın yaptığı web semineri Üniversitenin Facebook ve YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

 

Çalışmalarını fiziksel olarak en son ARUCAD’ın Lefkoşa’daki etkinlik mekânı Art Space’de gerçekleştirilen sergi ile Kıbrıs’taki izleyiciyle buluşturan Tim Brennan, neredeyse yarım asırdır fotoğraf, resim ve şiir alanlarında eserler üreten bağımsız bir sanatçı. Manchester School of Art ile ARUCAD arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Üniversitede misafir profesörlük de yapacak Brennan, online (çevrimiçi) semineri boyunca kariyerine yön veren eserlerden ve projelerinden bahsetti.           

 

Genel sanat görüşünü “Kendimi sanata adadım. Sanatın hem gelenekselleşmiş hem de yeni ve modern tüm formlarıyla ilgileniyorum” şeklinde açıklayan Brennan, yürümenin ve hareketin sanat felsefesine olan etkisinden, yürüyüş formuna odaklanarak bulunduğumuz yerin “mekan” ve “onun tarihi” ile olan ilişkimizin sorgulanmasından ve eserlerindeki sembolizmden bahsetti.            

 

Bir izleyiciden gelen, eserlerinin Instagram gibi sosyal medya platformlarında izleyiciler tarafından nasıl algılandığı sorusunu Brennan şöyle yanıtladı: “Geleneksel bir sanatçı sayılsam da çok endişelendiğimi söyleyemeyeceğim, sosyal medyada bana ilginç gelen, ‘beğeni’ sayıları gibi hızlı etkileşim yollarının toplumsal düzenimi ne tarzda şekillendirdiği ya da şekillendirebileceğidir. Sosyal medyadaki eserlerimin değeri aldıkları beğeni sayısına göre belirlenmiyor tabii, ama bir eserimin bir sürü ‘beğeni’ alması elbette beni mutlu eder.”

 

Sanat, tasarım ve görsel iletişim konularında alanında tanınmış isimleri ve akademisyenleri ağırlayan web seminerleri önümüzdeki eğitim döneminde ARUCAD’da izleyicilerle buluşmaya devam edecek

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