ARUCAD Mülakatlarına Yoğun İlgi

aday öğrencilerin yoğun katılımı ile tamamlandı.
15-16-17 Haziran 2022 tarihlerinde Üniversitenin Girne Kampüsünde düzenlenen Mülakat
Haftasında aday öğrenciler hazırladıkları yaratıcı ve özgün portfolyolarını jüri üyelerine sundu.
Yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleşen mülakatlarda, öğrenciler heyecanlarını jüri üyeleri ve
birbirleri ile paylaştılar.
2022-2023 Akademik Yılı için ARUCAD’a kayıt yaptırmak isteyen adayların yoğun katılım
gösterdiği mülakat haftası ile ilgili bilgi veren Tanıtım Koordinatörü Gökhan Güneyli, sanat, tasarım
ve iletişim odaklı eğitim veren üniversitenin genç adayların yaratıcılık ve üretkenliklerini beslediğini
dile getirdi. Güneyli, yıl içerisinde lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirdikleri atölye çalışmaları ile
gençlerin üniversitenin atölye, stüdyo ve laboratuvarlarında sunulan imkânlardan birebir
yararlandıklarını bildirdi.
2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin
altında bulunan Oyunculuk, Modern Dans, Ses Sanatları ve Tasarımı Bölümlerinin öğrenci
alımlarında uygulanacak Özel Yetenek Sınavına katılacak adayların portfolyo teslim tarihi 22
Haziran 2022 olacak.
Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu burs olanakları, mülakat süreci ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı
bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp
hattından ulaşabilecek.
Mülakatlara giremeyen aday öğrenciler için 1 Temmuz 2022 tarihinde telafi mülakatları
gerçekleştirilecek.
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