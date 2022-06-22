ARUCAD Mülakatlarına Yoğun İlgi

aday öğrencilerin yoğun katılımı ile tamamlandı.

15-16-17 Haziran 2022 tarihlerinde Üniversitenin Girne Kampüsünde düzenlenen Mülakat

Haftasında aday öğrenciler hazırladıkları yaratıcı ve özgün portfolyolarını jüri üyelerine sundu.

Yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleşen mülakatlarda, öğrenciler heyecanlarını jüri üyeleri ve

birbirleri ile paylaştılar.

2022-2023 Akademik Yılı için ARUCAD’a kayıt yaptırmak isteyen adayların yoğun katılım

gösterdiği mülakat haftası ile ilgili bilgi veren Tanıtım Koordinatörü Gökhan Güneyli, sanat, tasarım

ve iletişim odaklı eğitim veren üniversitenin genç adayların yaratıcılık ve üretkenliklerini beslediğini

dile getirdi. Güneyli, yıl içerisinde lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirdikleri atölye çalışmaları ile

gençlerin üniversitenin atölye, stüdyo ve laboratuvarlarında sunulan imkânlardan birebir

yararlandıklarını bildirdi.

2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin

altında bulunan Oyunculuk, Modern Dans, Ses Sanatları ve Tasarımı Bölümlerinin öğrenci

alımlarında uygulanacak Özel Yetenek Sınavına katılacak adayların portfolyo teslim tarihi 22

Haziran 2022 olacak.

Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu burs olanakları, mülakat süreci ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı

bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp

hattından ulaşabilecek.

Mülakatlara giremeyen aday öğrenciler için 1 Temmuz 2022 tarihinde telafi mülakatları

gerçekleştirilecek.