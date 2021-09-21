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Arucad, Muna’nın Düzenlediği Yaz Okulu Etkinliğine Katıldı

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Akdeniz ve Orta Doğu’da bulunan 27 üniversitenin katılımı ile oluşturulan MUNA’nın (Akdeniz ve Orta Doğu Üniversite Ağı) düzenlediği ilk yaz okulu etkinliğine katıldı.
Arucad, Muna’nın Düzenlediği Yaz Okulu Etkinliğine Katıldı

Kıbrıs’tan yalnızca ARUCAD’ın, Türkiye’den ise iki üniversitenin üye olduğu, Akdeniz ve Orta Doğu’da bulunan 27 farklı üniversitenin katılımı ile oluşturulan MUNA ağının düzenlediği “Akdeniz’de Genişleyen Mavilik” konu başlıklı ilk yaz okulu etkinliği, 13-16 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşti.   

 

“İlk MUNA Yaz Okulu” adıyla gerçekleşen etkinliğin Koordinatörlüğünü Napoli Federico II Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gilberto Sammartino yaptı. Çevrimiçi etkinlikte ARUCAD’ın Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Nezahat Doğan, "Müslüman Ülkelerde Cinsiyet Eşitsizliği: Mitler ve Gerçekler" adlı bir sunum yaparken, ARUCAD Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Tina Davoodi ise “Tarihi Kentsel Mahallelerde Konut Memnuniyetinin Belirleyicilerini Keşfetmek: Surlarla Çevrili Kentin Sürdürülebilirliği-Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Örneği” adlı bir sunum gerçekleştirdi.   

 

ARUCAD’ın yanı sıra etkinliğe Türkiye, Fas, Tunus, Mısır, Lübnan, Arnavutluk, Cezayir, Kosova, Filistin, Libya, Ürdün ve İtalya olmak üzere 13 ülkeden toplam 27 farklı üniversitenin temsilcisi sunumlarıyla katkı koydu.  

 

MUNA, 2015 yılında Napoli-İtalya’da imzalanan ve bu senenin Mart ayında yenilenen sözleşme ile işbirliği ağına dâhil olan 27 üniversite arasında, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi yapılması, ortak programlar açılması ve bilimsel projeler gerçekleştirerek Akdeniz Bölgesindeki üniversiteler arasında bir birlik oluşturarak eğitim ve araştırma kalitesini artırmayı amaçlan bir eğitim ağıdır.

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