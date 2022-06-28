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ARUCAD, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi için YÖK'ten Onay Aldı

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ARUCAD, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi için YÖK'ten Onay Aldı
ARUCAD, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi için YÖK'ten Onay Aldı

Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde yer alan Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı bölümleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) onay aldı.


ARUCAD’ın yaptığı başvuruyu inceleyen YÖK Başkanlığı, Üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde yer alan 3 yeni akademik programına onay verdi. Söz konusu kararla, ARUCAD’ın ilgili programları 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alarak Türkiye Cumhuriyeti’nden de öğrenci kabulüne başlayacak. İlk olarak KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) eğitime başlama izinlerini alan ve sonrasında Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvurarak onay olan ARUCAD’ın 3 yeni bölümü, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek olan öğrencileri de kabul edecek. Eğitime başlamak için tüm onaylarını tamamlayan Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümleri; KKTC, TC ve 3. ülke vatandaşlarından başvuru alabilecek.

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Resim, heykel, fotoğraf, sinema, görsel ve mimari tasarım gibi temel sanat ve tasarım alanlarının yanı sıra müzik, performans ve ses gibi disiplinleri de bünyesine katarak büyümeye devam eden ARUCAD, YÖK onayıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek öğrencileri de özel yetenek sınavı ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde yer alan bölümlere kabul edebilecek.  

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde yer alan Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı bölümlerine KKTC vatandaşı ve lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan adaylar başvurularını kibrisaday.arucad.edu.tr sitesinden, TC uyruklu adaylar aday.arucad.edu.tr web adresinden yapılabilmektedir.

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