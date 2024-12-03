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ARUCAD Öğrencileri Sivil Savunma Tatbikatına Katıldı

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Oyunculuk Bölümü öğrencileri ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Dr. Güneş Kozal, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından Lefke’de düzenlenen Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatına katıld
ARUCAD Öğrencileri Sivil Savunma Tatbikatına Katıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Oyunculuk Bölümü öğrencileri ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Dr. Güneş Kozal, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından Lefke’de düzenlenen Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatına katıldı.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı’nın direktifleri doğrultusunda Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından organize edilen Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı, 17 Ekim 2024 tarihinde Lefke’de gerçekleştirildi. Toplumun afetlere karşı hazırlıklı olma ve etkili müdahale konusundaki farkındalığını artırmayı amaçlayan Tatbikata, ARUCAD Oyunculuk Bölümü öğrencileri ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Dr. Güneş Kozal katıldı.

Tatbikat boyunca öğrenciler, afet yönetimi ve müdahale süreçlerini yakından gözlemleme fırsatı buldu. Gerçek bir olay senaryosu üzerinden gerçekleştirilen tatbikatta, kurtarma ekiplerinin koordinasyonu, müdahale teknikleri ve kriz yönetimi gibi kritik süreçler hakkında bilgi edinen öğrenciler, bu deneyimin hem mesleki hem de kişisel gelişimleri açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin sadece teorik bilgileri pekiştirmekle kalmayıp aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini belirtti.

Tatbikatın ardından, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürü Coşkun Neşesibol ve beraberindeki heyet, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’yi makamında ziyaret etti. Bu ziyarette, tatbikat sırasında sergiledikleri ilgi ve destekten dolayı ARUCAD öğrencilerine ve üniversite yönetimine teşekkür edildi.

Rektörlük ziyareti sonrasında tatbikata katılan öğrencilere teşekkür belgeleri, ARUCAD Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker tarafından takdim edildi.

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