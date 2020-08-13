Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf Üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Sanat Fakültesi’nin ilk öğrencilerinin çalışmalarından oluşan bir seçki 12 Ağustos Çarşamba günü Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te izleyiciyle buluştu.