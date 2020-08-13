ARUCAD Öğrencilerinin Yaz Sergisi Açıldı
Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf Üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Sanat Fakültesi’nin ilk öğrencilerinin çalışmalarından oluşan bir seçki 12 Ağustos Çarşamba günü Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te izleyiciyle buluştu.
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Sanat Fakültesi’nin ilk öğrencilerinin çalışmalarından oluşan bir seçki 12 Ağustos Çarşamba günü Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te izleyiciyle buluştu
13 Ağustos 2020 Perşembe 15:41
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