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ARUCAD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu’ndan “Tasarımın Gündelik Yaşamla İlişkileri” Konferansı

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi daveti üzerine ‘Tasarımın Gündelik Yaşamla İlişkileri’ başlıklı konuşmasıyla konferansa katılacak.  
ARUCAD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu’ndan “Tasarımın Gündelik Yaşamla İlişkileri” Konferansı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi daveti üzerine ‘Tasarımın Gündelik Yaşamla İlişkileri’ başlıklı konuşmasıyla konferansa katılacak.       

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü tarafından konferans vermeye davet edilen ARUCAD Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu, ‘Tasarımın Gündelik Yaşamla İlişkileri’ üzerine 18 Şubat 2021’de saat 19.00’da herkese açık bir zoom konuşması gerçekleştirecektir.    

Balcıoğlu, bu sunumda önce kendi geliştirildiği tasarım anlayışını sergileyecek, ardından o çerçeveden gündelik yaşamda tasarım olgusuyla bilinçli ya da bilinçsiz kurulan ilişkilerden bahsedecek ve o ilişkilerdeki estetik, işlevsel ve toplumsal duyarlılıklardan örnekler verecektir.

 

Konu, tasarımın hayata dokunuşunda gündelik kullanım nesnelerinin sadece sınırlı bir alan olduğu vurgulanarak geniş bir perspektifte ele alınmaktadır. Farklı ülkelerden kişisel gözlem ve deneyimlerle özenle toplanmış renkli ve çeşitli tasarımlar üzerinden kimi zaman aykırı bulunabilecek düşünceler tartışmaya açılmaktadır.

 

18 Şubat 2021 tarihinde saat 19.00’da gerçekleşecek konferans, Zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.     

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