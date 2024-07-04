ARUCAD Özel Yetenek sınavı 26 Temmuz'da... %100 burs imkanı...

ARUCAD ÖZEL YETENEK SINAVI VE MÜLAKATLARI 26 TEMMUZ’DA

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), yetenekli ve yaratıcı öğrenci adaylarına yönelik 26 Temmuz’da Özel Yetenek Sınavı ve Mülakat düzenliyor. Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs imkanlarından yararlanmak için başvuruda bulunabilecek.

Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara; KKTC vatandaşları, 4 yıllık lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’de tamamlamış TC vatandaşı ve/veya KKTC liselerinden mezun uluslararası uyruklu öğrenciler başvurabilecek. 2024-2025 Akademik Yılı için başvuran adaylar, gerekli başvuru kriterlerini yerine getirdikleri takdirde %50, %75, %90 ve %100 burs kazanma imkanına sahip olacaklar.

ARUCAD’lı olmak isteyen adaylar, Plastik Sanatlar, Seramik, Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı, Arkeoloji, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Dijital Oyun Tasarımı, Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümlerine yönelik 26 Temmuz’da düzenlenecek Özel Yetenek Sınavları ve Mülakatlara çevrimiçi olarak başvuruda bulunabilecek.

Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları ve kayıt koşulları hakkında detaylı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 – 0533 820 21 83 numaralı WhatsApp hatlarından ulaşabilecek.