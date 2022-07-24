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ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi Türkiye Ulusal Kanallarında Kuzey Kıbrıs’ı Anlatıyor

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ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi Türkiye Ulusal Kanallarında Kuzey Kıbrıs’ı Anlatıyor
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi Türkiye Ulusal Kanallarında Kuzey Kıbrıs’ı Anlatıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi 27-30 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’nin önde gelen ulusal kanallarında yayınlanacak üniversite tercih
programlarının konuğu olarak Kuzey Kıbrıs’ta eğitim almanın avantajlarını anlatacak.


ÖSYM’nin YKS puanlarını açıklamasıyla birlikte başlayan tercih döneminde Türkiye’nin ulusal kanallarında aday öğrencilerin üniversiteler, bölümler, iş ve barınma imkânları gibi detaylı bilgi alabilecekleri yayınlar yapılıyor.


Eğitim yayıncılığı konusunda Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarında yayınlanacak olan tercih programlarına katılacak ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat-tasarım-iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi ARUCAD’ın vizyonu, eğitim modeli ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşam konusunda adaylara ve ailelerine bilgiler verecek.

NTV, CNN Türk, Habertürk, Bloomberg ve TVNET’teki programlara katılacak olan Vehbi’nin 4 günlük yayın programı ise şu şekilde:
- 27 Temmuz Çarşamba, 19:20 – Sait Gürsoy ile ‘Başarıya Doğru’ – Bloomberg (Canlı)
- 28 Temmuz Perşembe, 11:30 – Esra Esen Atayeter ile ‘Tercih Rehberi’ – TVNET (Canlı)
- 28 Temmuz Perşembe, 14:35 – Görkem İldaş ile ‘Yolun Başındayken’ – Habertürk (Canlı)
- 29 Temmuz Cuma, 15:30 – Sadık Gültekin ile ‘Doğru Tercih’ – NTV (Canlı)
- 30 Temmuz Cumartesi, 14:30 – Serra Taşkıran ile ‘Tercih Zamanı’ – CNN Türk

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