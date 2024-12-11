ARUCAD Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Prof. Dr. Asım Vehbi’den Önemli Açıklamalar   

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Dönem Başkanı olan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Hasan Hastürer’in televizyon programına konuk oldu. Vehbi, canlı yayınlanan programda, Kuzey Kıbrıs’taki yükseköğretim sistemi ve ARUCAD’ın eğitim anlayışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Asım Vehbi, Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerin bugünkü başarısının büyük ölçüde kendi gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerine dayandığını belirterek şunları söyledi: “Üniversiteler, mevcut öğrenci sayılarına kendi imkanlarıyla gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri sayesinde ulaşmıştır. Ancak yeni bir üniversite kurmak isteyenlerin kâr odaklı değil, prestij odaklı bir yaklaşım benimsemeleri gerekmektedir. Bu durumun bir devlet politikası olarak ele alınması ve Yükseköğretim Bakanlığı'nın kurulması büyük önem taşımaktadır.”

ARUCAD’ın vizyonu ve misyonuna da değinen Vehbi, nitelikli bir eğitim sunmayı her zaman nicelikten üstün tuttuklarını vurgulayarak şunları ekledi: “ARUCAD olarak öğrenci sayısını geri planda tutup, nitelik olarak öne çıkmak isteyen bir üniversiteyiz. Bu nedenle, sanat, tasarım ve iletişim alanlarının dışında bir bölüm açmayı düşünmüyoruz. Bu odağımızdan vazgeçmeyeceğiz. Şu anda yurt dışından birçok üniversite bizimle temasa geçip işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek istiyor. Bu bizim için gurur vericidir.”

Prof. Dr. Asım Vehbi, Kuzey Kıbrıs’taki yükseköğretim sisteminin sürdürülebilir gelişimine yönelik önemli bir vizyon sunarken, ARUCAD’ın eğitim alanındaki önceliklerini ve hedeflerini bir kez daha vurguladı.